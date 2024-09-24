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Бондаренко: Забили быстрый гол Оболони, который немного облегчил жизнь
Игрок "Шахтера" - о разгромной победе над "пивоварами"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (4:0) в 7-м туре УПЛ.
"Ожидали сложный поединок, потому что мы знаем, что "Оболонь" хороший соперник, у них новый тренер.
Матчи после Лиги чемпионов всегда даются сложно, но я счастлив, что мы смогли победить. Мы забили быстрый гол, который немного облегчил жизнь. Победой доволен, мы победили 4:0, это было важно для нас.
Почему удалось удвоить преимущество только под конец матча? Видимо, не хватило реализации, будем работать", - объяснил Бондаренко.
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