Бондаренко: Забили быстрый гол Оболони, который немного облегчил жизнь

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (4:0) в 7-м туре УПЛ.

"Ожидали сложный поединок, потому что мы знаем, что "Оболонь" хороший соперник, у них новый тренер.

Матчи после Лиги чемпионов всегда даются сложно, но я счастлив, что мы смогли победить. Мы забили быстрый гол, который немного облегчил жизнь. Победой доволен, мы победили 4:0, это было важно для нас.

Почему удалось удвоить преимущество только под конец матча? Видимо, не хватило реализации, будем работать", - объяснил Бондаренко.