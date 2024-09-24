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Бондаренко: Забили быстрый гол Оболони, который немного облегчил жизнь

Премьер-лига

Игрок "Шахтера" - о разгромной победе над "пивоварами"

Бондаренко: Забили быстрый гол Оболони, который немного облегчил жизнь

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (4:0) в 7-м туре УПЛ.

"Ожидали сложный поединок, потому что мы знаем, что "Оболонь" хороший соперник, у них новый тренер.

Матчи после Лиги чемпионов всегда даются сложно, но я счастлив, что мы смогли победить. Мы забили быстрый гол, который немного облегчил жизнь. Победой доволен, мы победили 4:0, это было важно для нас.

Почему удалось удвоить преимущество только под конец матча? Видимо, не хватило реализации, будем работать", - объяснил Бондаренко.

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Источник:
Чемпіон
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
24.09.2024 в 09:41
Модераторы сайта! Показатели А. Бондаренко надо исправить. По состоянию на сегодня он забил 4 гола, а не три
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Комментарии 2
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
24.09.2024 в 09:41
Модераторы сайта! Показатели А. Бондаренко надо исправить. По состоянию на сегодня он забил 4 гола, а не три
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0
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avatar
Просто Квашин (Харків)
24.09.2024 в 10:19
тобі мову треба виправити ! це ж український сайт....
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