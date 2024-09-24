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Беседин: Шовковский - хороший человек, и уже видно, что становится классным наставником
Экс-форвард "Динамо" - о главном тренере киевлян
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Бывший форвард "Динамо" Артем Беседин, ныне выступающий за "Ордабасы", поделился мнением о главном тренере киевлян Александре Шовковском.
"Я успел поиграть с Шовковским в одной команде. Он мне очень помог, когда я был травмирован, а затем и дисквалифицирован. Его советы были бесценными. Он хороший человек, и уже видно, что становится классным наставником. По динамике, что есть сейчас, можно однозначно сказать, что "Динамо" прогрессирует", - сказал Беседин.
Беседин и Шовковский вместе провели на поле за "Динамо" два матча.
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