Беседин: Шовковский - хороший человек, и уже видно, что становится классным наставником

Бывший форвард "Динамо" Артем Беседин, ныне выступающий за "Ордабасы", поделился мнением о главном тренере киевлян Александре Шовковском.

"Я успел поиграть с Шовковским в одной команде. Он мне очень помог, когда я был травмирован, а затем и дисквалифицирован. Его советы были бесценными. Он хороший человек, и уже видно, что становится классным наставником. По динамике, что есть сейчас, можно однозначно сказать, что "Динамо" прогрессирует", - сказал Беседин.