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Беседин: Шовковский - хороший человек, и уже видно, что становится классным наставником

Премьер-лига

Экс-форвард "Динамо" - о главном тренере киевлян

Беседин: Шовковский - хороший человек, и уже видно, что становится классным наставником

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Артем Беседин, ныне выступающий за "Ордабасы", поделился мнением о главном тренере киевлян Александре Шовковском.

"Я успел поиграть с Шовковским в одной команде. Он мне очень помог, когда я был травмирован, а затем и дисквалифицирован. Его советы были бесценными. Он хороший человек, и уже видно, что становится классным наставником. По динамике, что есть сейчас, можно однозначно сказать, что "Динамо" прогрессирует", - сказал Беседин.

Беседин и Шовковский вместе провели на поле за "Динамо" два матча.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Ордабасы (Шымкент) Артем Беседин
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Источник:
Zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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