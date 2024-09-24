  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мустафаев: С тройным желанием выхожу на каждую игру и хочется доказать, что я должен играть в старте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мустафаев: С тройным желанием выхожу на каждую игру и хочется доказать, что я должен играть в старте

Премьер-лига

Хавбек "Полесья" рассказал о ничьей с "ЛНЗ"

Мустафаев: С тройным желанием выхожу на каждую игру и хочется доказать, что я должен играть в старте

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ с "ЛНЗ" (1:1), а также рассказал о голевой атаке.

- Очень замечательная диагональ была от Михайличенко. Бодя очень хорошо увидел меня и мне осталось только прострелить.

- Ну и хорошо, что Гуцуляк замкнул.

- Да, но там Назик (прим. Назаренко) еще должен был забивать. Я просто простреливал и все.

Читайте такжеБабенко: По второму тайму с ЛНЗ могу сказать, что Полесье движется в правильном направлении

- То есть ты знал, что либо Назаренко, либо Гуцуляк замкнут?

- Да.

- Слушай, как ты решился на тот удар со штрафного?

- Когда ставил мяч, увидел, что голкипер был очень далеко от ближней стойки и решил пробить. Немножко не хватило.

- Ты классно вошел в игру. Я не знаю, ты насколько заряжен был. Объясни этот заряд откуда?

- Последнюю игру я не играл и очень хотелось. Я уже давно не забивал и очень хотелось уже реализовать какой-то момент, сделать какое-то голевое действие. Потому что последнее действие было еще в прошлом сезоне. И с тройным желанием я выхожу на каждую игру и хочется доказать, что я должен играть в старте, - сказал Мустафаев.

Читайте такжеАшур - о 1:1 с ЛНЗ: Пропустили гол-недоразумение, поэтому результат закономерен
По теме
yellow-arrow
Бондарь: Больше всего рад игре Шахтера в обороне
yellow-arrow
Судейский эксперт: София Причина не увидела фол на пенальти в ворота Колоса, потому что не добежала до штрафной площади
yellow-arrow
Беседин: Шовковский - хороший человек, и уже видно, что становится классным наставником
Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Эмиль Мустафаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости