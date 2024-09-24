Мустафаев: С тройным желанием выхожу на каждую игру и хочется доказать, что я должен играть в старте

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ с "ЛНЗ" (1:1), а также рассказал о голевой атаке.

- Очень замечательная диагональ была от Михайличенко. Бодя очень хорошо увидел меня и мне осталось только прострелить.

- Ну и хорошо, что Гуцуляк замкнул.

- Да, но там Назик (прим. Назаренко) еще должен был забивать. Я просто простреливал и все.

- То есть ты знал, что либо Назаренко, либо Гуцуляк замкнут?

- Да.

- Слушай, как ты решился на тот удар со штрафного?

- Когда ставил мяч, увидел, что голкипер был очень далеко от ближней стойки и решил пробить. Немножко не хватило.

- Ты классно вошел в игру. Я не знаю, ты насколько заряжен был. Объясни этот заряд откуда?

- Последнюю игру я не играл и очень хотелось. Я уже давно не забивал и очень хотелось уже реализовать какой-то момент, сделать какое-то голевое действие. Потому что последнее действие было еще в прошлом сезоне. И с тройным желанием я выхожу на каждую игру и хочется доказать, что я должен играть в старте, - сказал Мустафаев.