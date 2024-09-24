Бондарь: Больше всего рад игре Шахтера в обороне

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Оболонью" (4:0) в 7-м туре УПЛ.

"Хорошая игра. После еврокубков всегда матчи проходят тяжело, потому что дорога, у соперника есть на подготовку неделю или больше. "Оболонь" вообще неуступчивая команда. "Шахтер" сегодня показал, возможно, не все, на что способен, но мы показали неплохую игру и получили хороший результат.

Эта команда всегда боевая, они бьются, кусаются, против них нелегко играть. Думаю, сегодня также это было видно на поле. Хорошо, что реализовали свои моменты, забили мячи и спокойно доиграли матч.

Их атака? Молодцы ребята, я рад за них. Но больше всего я рад, что мы очень хорошо играем в обороне. Это важно для нас. Потому что не только защитники и вратарь играли на оборону, но и нападающие участвовали в защитных действиях, как это было с "Болоньей".

"Оболонь" очень хорошая команда, она оборонялась, создавала моменты, где-то что-то не получалось, не удавалось вскрыть оборону. Хорошо, что мы использовали второй момент, забили и довели игру до логического завершения", - рассказал Бондарь.