  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бондарь: Больше всего рад игре Шахтера в обороне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондарь: Больше всего рад игре Шахтера в обороне

Премьер-лига

Защитник "горняков" рассказал о победе над "Оболонью"

Бондарь: Больше всего рад игре Шахтера в обороне

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Оболонью" (4:0) в 7-м туре УПЛ.

Читайте такжеУПЛ. Шахтер - Оболонь 4:0. Теплая ванна после Лиги чемпионов

"Хорошая игра. После еврокубков всегда матчи проходят тяжело, потому что дорога, у соперника есть на подготовку неделю или больше. "Оболонь" вообще неуступчивая команда. "Шахтер" сегодня показал, возможно, не все, на что способен, но мы показали неплохую игру и получили хороший результат.

Читайте такжеБондаренко: Забили быстрый гол Оболони, который немного облегчил жизнь

Эта команда всегда боевая, они бьются, кусаются, против них нелегко играть. Думаю, сегодня также это было видно на поле. Хорошо, что реализовали свои моменты, забили мячи и спокойно доиграли матч.

Их атака? Молодцы ребята, я рад за них. Но больше всего я рад, что мы очень хорошо играем в обороне. Это важно для нас. Потому что не только защитники и вратарь играли на оборону, но и нападающие участвовали в защитных действиях, как это было с "Болоньей".

"Оболонь" очень хорошая команда, она оборонялась, создавала моменты, где-то что-то не получалось, не удавалось вскрыть оборону. Хорошо, что мы использовали второй момент, забили и довели игру до логического завершения", - рассказал Бондарь.

По теме
yellow-arrow
Судейский эксперт: София Причина не увидела фол на пенальти в ворота Колоса, потому что не добежала до штрафной площади
yellow-arrow
Мустафаев: С тройным желанием выхожу на каждую игру и хочется доказать, что я должен играть в старте
yellow-arrow
Беседин: Шовковский - хороший человек, и уже видно, что становится классным наставником
Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев) Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Чемпіон
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости