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Бондарь: Больше всего рад игре Шахтера в обороне
Защитник "горняков" рассказал о победе над "Оболонью"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Оболонью" (4:0) в 7-м туре УПЛ.
"Хорошая игра. После еврокубков всегда матчи проходят тяжело, потому что дорога, у соперника есть на подготовку неделю или больше. "Оболонь" вообще неуступчивая команда. "Шахтер" сегодня показал, возможно, не все, на что способен, но мы показали неплохую игру и получили хороший результат.
Эта команда всегда боевая, они бьются, кусаются, против них нелегко играть. Думаю, сегодня также это было видно на поле. Хорошо, что реализовали свои моменты, забили мячи и спокойно доиграли матч.
Их атака? Молодцы ребята, я рад за них. Но больше всего я рад, что мы очень хорошо играем в обороне. Это важно для нас. Потому что не только защитники и вратарь играли на оборону, но и нападающие участвовали в защитных действиях, как это было с "Болоньей".
"Оболонь" очень хорошая команда, она оборонялась, создавала моменты, где-то что-то не получалось, не удавалось вскрыть оборону. Хорошо, что мы использовали второй момент, забили и довели игру до логического завершения", - рассказал Бондарь.
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