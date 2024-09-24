Судейский эксперт: София Причина не увидела фол на пенальти в ворота Колоса, потому что не добежала до штрафной площади

Следя за работой арбитров в УПЛ, судейские эксперты отмечают тенденцию, по которой в последних турах ошибок судей стало больше, причем – вместе с ошибками арбитров VAR. В частности, в матче "Колос" - "Заря" на 44-й минуте в штрафной площади ковалевцев защитником Поправкой было совершено нарушение правил против Вантуха. Но, к сожалению, арбитр София Причина проигнорировала этот момент. Это была ее вторая игра в УПЛ. В сезоне 2023/24 она была назначена на матч 14-го тура "Заря" - ЛНЗ, которую провела не лучшим образом, после чего больше не получала матчей на уровне Премьер-лиги. В том матче "Заря" тоже проиграла со счетом 1:2, и также были претензии к работе арбитра.

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для UA-Футбол разобрал этот эпизод, дав оценку работе Причины.

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- Арбитр ошиблась, не назначив пенальти. Фол был не настолько тонкий, чтобы его не увидеть. Безусловно, нарушение против капитана "Зари" является очевидным, и надо было назначить 11-метровый удар в пользу команды гостей, - говорит эксперт.

- Игрок команды "Колоса" Поправка, пытаясь выбить мяч, ударил по ахиллу Вантуха, и за такой удар по ноге только одно наказание – пенальти. Почему-то и арбитр на VAR Новохатний проигнорировал этот момент, не пересмотрел и не подсказал Софии, чтобы она пересмотрела на мониторе. На эту ошибку главный тренер "Зари" Бартулович лишь иронично улыбнулся, очевидно, мысленно про себя прошептав: "Ну, что сделаешь – это же девушка". Но давайте разберемся, в чем причина того, что Причина это нарушение не усмотрела. Атак пошла левым флангом, и арбитр по методическим указаниям должна была выдержать глубокую диагональ, находясь близко к моменту. Но вдруг, не доходя три метра до штрафной площади, она притормозила и остановилась. А надо было вбегать глубже, чтобы видеть все в деталях. И если бы она это сделала, то, вероятно, зафиксировала бы фол, а не назначила бы угловой удар. Видимо ей привиделось, что игрок "Колоса" сыграл в мяч, выбив круглого за линию ворот. Сейчас такая тенденция, что сборы арбитров, где они имели бы игровую практику, а не только теорию, не проводятся, поэтому они и не готовы к сезону.

Отметим, что "Колос" одержал свою первую победу в этом розыгрыше УПЛ, одолев "Зарю" 1:0.