Копиевский прошел проверку на полиграфе после матча УПЛ

Арбитр Виктор Копиевский прошел проверку на полиграфе, сообщает журналист Владимир Зверов.

Отмечается, что причиной тому стало решение, которое было принято им в матче 6-го тура УПЛ "Полесье" - "Верес" (2:1).

В этом поединке Копиевский отвечал за VAR, и именно он рекомендовал главному рефери встречи Александру Афанасьеву пересмотреть эпизод с возможным фолом в штрафной "Вереса". Афанасьев после просмотра эпизода изменил свое первоначальное решение и назначил пенальти в ворота ровенского клуба. Его успешно реализовал Александр Назаренко.

После этой ситуации Копиевского вызвали на детектор лжи в Дом футбола.

Ранее эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли признал, что судьи допустили неверное решение, назначив пенальти.