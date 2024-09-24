Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Копиевский прошел проверку на полиграфе после матча УПЛ
Из-за его скандального решения
Фото: УАФ
Арбитр Виктор Копиевский прошел проверку на полиграфе, сообщает журналист Владимир Зверов.
Отмечается, что причиной тому стало решение, которое было принято им в матче 6-го тура УПЛ "Полесье" - "Верес" (2:1).
В этом поединке Копиевский отвечал за VAR, и именно он рекомендовал главному рефери встречи Александру Афанасьеву пересмотреть эпизод с возможным фолом в штрафной "Вереса". Афанасьев после просмотра эпизода изменил свое первоначальное решение и назначил пенальти в ворота ровенского клуба. Его успешно реализовал Александр Назаренко.
После этой ситуации Копиевского вызвали на детектор лжи в Дом футбола.
Ранее эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли признал, что судьи допустили неверное решение, назначив пенальти.
Популярное сейчас
- Marca назвала будущего обладателя Золотого мяча
- Десятки Шахтера и Динамо, Траоре и Бущан на разных полюсах. Символическая сборная 7-го тура УПЛ
- Болельщик купил билеты на львовское дерби. Из-за его отсутствия в базе заказ аннулировали
- Цыганык: Гаджиев и Крапивцов нарушили закон - выехали со сборной U-19 за границу и не вернулись в Украину
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО