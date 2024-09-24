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Копиевский прошел проверку на полиграфе после матча УПЛ

Премьер-лига

Из-за его скандального решения

Копиевский прошел проверку на полиграфе после матча УПЛ

Фото: УАФ

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Арбитр Виктор Копиевский прошел проверку на полиграфе, сообщает журналист Владимир Зверов.

Отмечается, что причиной тому стало решение, которое было принято им в матче 6-го тура УПЛ "Полесье" - "Верес" (2:1).

В этом поединке Копиевский отвечал за VAR, и именно он рекомендовал главному рефери встречи Александру Афанасьеву пересмотреть эпизод с возможным фолом в штрафной "Вереса". Афанасьев после просмотра эпизода изменил свое первоначальное решение и назначил пенальти в ворота ровенского клуба. Его успешно реализовал Александр Назаренко.

После этой ситуации Копиевского вызвали на детектор лжи в Дом футбола.

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Ранее эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли признал, что судьи допустили неверное решение, назначив пенальти.

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Владимир Зверов Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Виктор Копиевский
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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