"Настоящие мужчины". Суркис оценил переходы Себальоса и Герреро в Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью немецкому изданию Hamburger Abendlblatt рассказал о подписании легионеров - колумбийца Брайана Себальоса и панамца Эдуарда Герреро.

"То, что они приехали к нам - результат работы, убеждений и переговоров нашей селекции и тренерского штаба. Послушайте, все боятся жить в воюющей стране! Но не все находят в себе силы здесь жить. Особенно переехать сюда.

То, что Себальос и Герреро согласились перейти в "Динамо" - вызывает уважение. Они настоящие мужчины! Себальос еще и семью перевез сюда.

Герреро перешел к нам из "Зари", которая также базируется в Киеве, он уже спокойнее реагирует на происходящее", - сказал Суркис.