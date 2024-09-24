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"Настоящие мужчины". Суркис оценил переходы Себальоса и Герреро в Динамо
Игорь Суркис высказался о легионерах команды
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью немецкому изданию Hamburger Abendlblatt рассказал о подписании легионеров - колумбийца Брайана Себальоса и панамца Эдуарда Герреро.
"То, что они приехали к нам - результат работы, убеждений и переговоров нашей селекции и тренерского штаба. Послушайте, все боятся жить в воюющей стране! Но не все находят в себе силы здесь жить. Особенно переехать сюда.
То, что Себальос и Герреро согласились перейти в "Динамо" - вызывает уважение. Они настоящие мужчины! Себальос еще и семью перевез сюда.
Герреро перешел к нам из "Зари", которая также базируется в Киеве, он уже спокойнее реагирует на происходящее", - сказал Суркис.
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