Еще не все померкли краски, или Ищите логику в футболе! Акценты зрителя на играх 7-го тура УПЛ

Если прошлый тур был однозначно худшим в сезоне, то сейчас, я бы сказал, прорезались оптимистические нотки. Все познается в сравнении, и на сей раз игры смотрелись явно бодрее. Несмотря на то, что опять забивалось лишь ровно по два гола, в среднем. И половина поединков завершилась вничью, а вторая - “сухими” победами.

Динамо - Рух 0:0

Александрия - Левый Берег 2:0

Полесье - ЛНЗ 1:1

Шахтер - Оболонь 4:0

Кривбасс - Ворскла 1:1

Колос - Заря 1:0

Черноморец - Карпаты 0:1

Верес - Ингулец 2:2

Зрелищность. Если говорить не о качестве игры, а о количестве голевых моментов, то, пожалуй, тур был одним из лучших, если не лучшим. Три четверти матчей выбрали норму зрелищности - момент за десять минут, в среднем. А недобрали ее лишь в Ковалевке, да в Кривом Роге - где состоялась худшая игра.

Три реальных возможности для взятия ворот, и все - до перерыва: это фиаско футбола. И можно было бы пенять на воздушные тревоги, когда бы не случалось и достаточно противоположных примеров именно в таких же условиях.

Максимально насыщен футболом был матч в Ровно - более полутора десятка опасных эпизодов у ворот. Следующим идет Житомир. Все остальные - плюс-минус в одном ряду, включая столь полюбившийся поединок в Киеве: с десяток моментов. Кстати, о последнем. Игра была неплохой, но восхищаться ею можно лишь на нашем безрыбье.

Интрига. “Шахтер” все и всем объяснил уже на 17-й минуте, когда Бондаренко открыл счет. В дальнейшем у “Оболони” не было ни единого шанса изменить счет. А в Кривом Роге гол Сосы в раздевалку “Ворсклы”, как оказалось, подвел черту не только под ничейным результатом, но и под собственно игрой.

В концовке же все решалось в половине матчей тура. На 85-й минуте Брагару мог принести победу над “Рухом”, но мяч просвистел мимо ворот (или все-таки засчитаем перекладину ворот “Динамо” после удара Климчука четыре минуты спустя? Офсайд здесь выглядел отнюдь не убедительно, а должного повтора не дали).

На 86-й - в Одессе Пшеничнюк еще мог увести хозяев поля от поражения с “Карпатами”, но итог тот же. Уже в компенсированное время сэйв Кучеренко спас ЛНЗ от поражения в Житомире после удара Леднева. И под самую занавесочку Мрвальевичу с пенальти удалось это сделать в поединке с “Ингульцом”.

Логика. Советы классиков не искать ее в футболе после данного тура можно игнорировать. Лишь в одном случае исход матча смотрится незакономерно. Как ни крути, а “Полесье” таки-”наиграло” на убедительную победу над ЛНЗ. Все остальное было логично не только по результату, но даже по счету - неслыханный триумф логики!

Ровно 2:2 у “Вереса” с “Ингульцом”. Именно два безответных мяча “Александрии” в ворота “Левого Берега”. И как раз минимальная победа “Колоса” над “Зарей”. Все это - с точки зрения соотношения голевых шансов. О “Шахтере” можно сказать, что он заслужил свой крупный счет с “Оболонью”, а три гола или четыре - не существенно.

“Карпаты” были сильнее “Черноморца” таки на один гол. “Кривбасс” и “Ворскла” больше, чем по очку, не заслуживали - хотя вполне могли бы обойтись и без голов. У “Динамо” с “Рухом” наоборот: оба на свой гол “наиграли”. Но если вспомнить все тот же сомнительный офсайд у Климчука, то кто знает - может, гости заслуживали и большего.

Судейство. Работы для моего консультанта Юстаса становится все больше, но вряд ли это должно нас радовать - качество судейства в УПЛ все хуже. И уже можно говорить о том, что оно ухудшилось по сравнению с прошлым сезоном. При этом, что любопытно, не наблюдается такого давления на него со стороны прессы, как ранее.

“Черноморец” - “Карпаты”: 18-я минута - предупреждение за грубую игру Удоду в составе хозяев поля. Юстас: “Он пытался сыграть головой в мяч, но и красной карточке я бы не удивился”. От себя добавлю, а я ее, признаться, ожидал.

“Верес” - “Ингулец”: 90+6-я минута - пенальти в ворота гостей и 2:2. “Вполне кошерный пенальти. Игрок защиты идет в игрока нападения, не пытаясь сыграть в мяч. Безрассудно, хоть и ненамеренно”. А мог ли он в этом эпизоде действовать иначе, никого не волнует. Факт нарушения налицо - несчастный случай на производстве.

“Колос” - “Заря”: 44-я минута, при 0:0 - нет пенальти в ворота хозяев поля за фол Поправки на Вантухе. “Для меня этот контакт вполне достаточен. Тем более, что в мяч вообще сыграно не было, только в ногу”.

Таким образом, мы считаем, что в этом туре от судейства пострадала “Заря”. Рефери: Причина, ВАР - Новохатний. Последний, по нашей версии, отличается в этом качестве уже второй раз в сезоне.

Везение. Думаю, все-таки дико повезло “Вересу” с этим случайным, хоть и справедливым пенальти, который спас игру. Это уж точно было Везение тура.

Сложнее получилось в Киеве. Тут, вроде бы, соперники обменялись штангами в течение двух минут в середине второго тайма: Шапаренко перекладиной ответил на стойку Карабина. Но из головы никак не выходит и тот самый многострадальный офсайд у “Руха” в эндшпиле. И если его таки не было, тогда явно повезло “Динамо”.

Личности. А вот в этот раз вратари наконец-то взяли убедительный реванш. Самой заметной фигурой на поле был кипер “Ингульца” Паламарчук с шестью зачетными сэйвами. На один меньше у Механива из “Левого Берега”. Оба, кстати, уже отмечались мною в сезоне.

Самой яркой личностью среди полевых игроков назову Судакова - четыре участия в ключевых эпизодах игры, включая два гола. Далее следуют Третьяков (“Колос”), Гуцуляк (“Полесье”) и Ковалец (“Александрия”). Отметил бы также и Безерру из “Александрии”.

В плане эффективности запомнился Траоре (“Шахтер”). Лучшая замена - Мустафаев (“Полесье”).

Симпатии. Больше всего футбола (читай: голевых моментов) увидел в исполнении “Шахтера” и “Полесья”. Пусть по качеству они не сравнимы, но здесь говорят о количестве - о том, кто чаще делает игру интересной. “Александрия”, “Верес” и “Ингулец” уступают этому тандему совсем немного. Заслуживают упоминания и обе львовские команды.

В этом смысле, ”Оболони” на поле словно и не было. “Ворскла”, кроме шикарного гола Йеде, не запомнилась решительно ничем. “Левый Берег”, “Заря” и “Кривбасс” создали лишь по парочке моментов. Но в целом, как видим, баланс тура все-таки в пользу игры.

Таблица. Как и ожидалось, “Динамо” обошло временных лидеров. Правда, оторваться от них пока не смогло. Что ж, это видится столь же временным явлением, вызванным напряженным игровым календарем.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 2 ФК Александрия 6 5 1 0 12-5 16 3 Полесье 6 4 2 0 13-4 14 4 Шахтер 6 4 0 2 18-7 12 5 ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11 6 Кривбасс 6 3 2 1 6-5 11 7 Рух 6 3 2 1 13-3 11 8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9 9 Заря 7 3 0 4 6-9 9 10 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 11 Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Черноморец 7 2 0 5 3-8 6 13 Колос 7 1 3 3 5-7 6 14 Верес 7 1 2 4 6-11 5 15 Ингулец 7 0 4 3 5-12 4 16 Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

“Александрия” немного отдалилась от “Полесья”. “Шахтер” уже на столько же подобрался к ведущей тройке. Впрочем, и он себя покажет в полную силу лишь тогда, когда закончит свою европейскую одиссею.

Разочаровавшая “Заря” опустилась в нижнюю половину таблицы. И, пожалуй, на сегодня актуально говорить скорее о первой семерке команд, нежели о восьмерке - не впечатляет.

Отметим также успех “Колоса”, оседлавшего “крышку люка”. Хотя с таким составом ему вообще грех бороться за право остаться в УПЛ.

Анонсы. Афиша 8-го тура: “Кривбасс” - “Александрия”. Как герои старта пройдут испытание командой Вернидуба и тревогами? Есть ли между ними вообще какая-то разница в классе? Риторический вопрос? Что ж, тем интереснее…

“Оболонь” - “Ингулец”. Схватка главных аутсайдеров за то, чтобы покинуть дно таблицы. Команде Кобина изрядно осложняют жизнь постоянные переезды, и в этом некоторое изначальное преимущество команды теперь уже Шищенко. Но, пожалуй, именно этот матч может ответить на вопрос, а в тренере ли тут было дело.

Ну, и лично я в тройку самых ожидаемых включил бы игру “Карпат” с “Полесьем”. Чисто интуитивно надеюсь тут на нескучное действо. Плюс амбиции молодых и резвых коучей.

Но теперь все внимание нашему евромоменту истины №2. Каким мы увидим “Динамо” на фоне “Лацио” в Гамбурге? Уже традиционно предлагаю всем, кто болеет за коэффициент, закатать губу поглубже - не до жиру, быть бы живу…