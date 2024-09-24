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Еще не все померкли краски, или Ищите логику в футболе! Акценты зрителя на играх 7-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Если прошлый тур был однозначно худшим в сезоне, то сейчас, я бы сказал, прорезались оптимистические нотки. Все познается в сравнении, и на сей раз игры смотрелись явно бодрее. Несмотря на то, что опять забивалось лишь ровно по два гола, в среднем. И половина поединков завершилась вничью, а вторая - “сухими” победами.
- Динамо - Рух 0:0
- Александрия - Левый Берег 2:0
- Полесье - ЛНЗ 1:1
- Шахтер - Оболонь 4:0
- Кривбасс - Ворскла 1:1
- Колос - Заря 1:0
- Черноморец - Карпаты 0:1
- Верес - Ингулец 2:2
Зрелищность. Если говорить не о качестве игры, а о количестве голевых моментов, то, пожалуй, тур был одним из лучших, если не лучшим. Три четверти матчей выбрали норму зрелищности - момент за десять минут, в среднем. А недобрали ее лишь в Ковалевке, да в Кривом Роге - где состоялась худшая игра.
Три реальных возможности для взятия ворот, и все - до перерыва: это фиаско футбола. И можно было бы пенять на воздушные тревоги, когда бы не случалось и достаточно противоположных примеров именно в таких же условиях.
Максимально насыщен футболом был матч в Ровно - более полутора десятка опасных эпизодов у ворот. Следующим идет Житомир. Все остальные - плюс-минус в одном ряду, включая столь полюбившийся поединок в Киеве: с десяток моментов. Кстати, о последнем. Игра была неплохой, но восхищаться ею можно лишь на нашем безрыбье.
Интрига. “Шахтер” все и всем объяснил уже на 17-й минуте, когда Бондаренко открыл счет. В дальнейшем у “Оболони” не было ни единого шанса изменить счет. А в Кривом Роге гол Сосы в раздевалку “Ворсклы”, как оказалось, подвел черту не только под ничейным результатом, но и под собственно игрой.
В концовке же все решалось в половине матчей тура. На 85-й минуте Брагару мог принести победу над “Рухом”, но мяч просвистел мимо ворот (или все-таки засчитаем перекладину ворот “Динамо” после удара Климчука четыре минуты спустя? Офсайд здесь выглядел отнюдь не убедительно, а должного повтора не дали).
На 86-й - в Одессе Пшеничнюк еще мог увести хозяев поля от поражения с “Карпатами”, но итог тот же. Уже в компенсированное время сэйв Кучеренко спас ЛНЗ от поражения в Житомире после удара Леднева. И под самую занавесочку Мрвальевичу с пенальти удалось это сделать в поединке с “Ингульцом”.
Логика. Советы классиков не искать ее в футболе после данного тура можно игнорировать. Лишь в одном случае исход матча смотрится незакономерно. Как ни крути, а “Полесье” таки-”наиграло” на убедительную победу над ЛНЗ. Все остальное было логично не только по результату, но даже по счету - неслыханный триумф логики!
Ровно 2:2 у “Вереса” с “Ингульцом”. Именно два безответных мяча “Александрии” в ворота “Левого Берега”. И как раз минимальная победа “Колоса” над “Зарей”. Все это - с точки зрения соотношения голевых шансов. О “Шахтере” можно сказать, что он заслужил свой крупный счет с “Оболонью”, а три гола или четыре - не существенно.
“Карпаты” были сильнее “Черноморца” таки на один гол. “Кривбасс” и “Ворскла” больше, чем по очку, не заслуживали - хотя вполне могли бы обойтись и без голов. У “Динамо” с “Рухом” наоборот: оба на свой гол “наиграли”. Но если вспомнить все тот же сомнительный офсайд у Климчука, то кто знает - может, гости заслуживали и большего.
Судейство. Работы для моего консультанта Юстаса становится все больше, но вряд ли это должно нас радовать - качество судейства в УПЛ все хуже. И уже можно говорить о том, что оно ухудшилось по сравнению с прошлым сезоном. При этом, что любопытно, не наблюдается такого давления на него со стороны прессы, как ранее.
“Черноморец” - “Карпаты”: 18-я минута - предупреждение за грубую игру Удоду в составе хозяев поля. Юстас: “Он пытался сыграть головой в мяч, но и красной карточке я бы не удивился”. От себя добавлю, а я ее, признаться, ожидал.
“Верес” - “Ингулец”: 90+6-я минута - пенальти в ворота гостей и 2:2. “Вполне кошерный пенальти. Игрок защиты идет в игрока нападения, не пытаясь сыграть в мяч. Безрассудно, хоть и ненамеренно”. А мог ли он в этом эпизоде действовать иначе, никого не волнует. Факт нарушения налицо - несчастный случай на производстве.
“Колос” - “Заря”: 44-я минута, при 0:0 - нет пенальти в ворота хозяев поля за фол Поправки на Вантухе. “Для меня этот контакт вполне достаточен. Тем более, что в мяч вообще сыграно не было, только в ногу”.
Таким образом, мы считаем, что в этом туре от судейства пострадала “Заря”. Рефери: Причина, ВАР - Новохатний. Последний, по нашей версии, отличается в этом качестве уже второй раз в сезоне.
Везение. Думаю, все-таки дико повезло “Вересу” с этим случайным, хоть и справедливым пенальти, который спас игру. Это уж точно было Везение тура.
Сложнее получилось в Киеве. Тут, вроде бы, соперники обменялись штангами в течение двух минут в середине второго тайма: Шапаренко перекладиной ответил на стойку Карабина. Но из головы никак не выходит и тот самый многострадальный офсайд у “Руха” в эндшпиле. И если его таки не было, тогда явно повезло “Динамо”.
Личности. А вот в этот раз вратари наконец-то взяли убедительный реванш. Самой заметной фигурой на поле был кипер “Ингульца” Паламарчук с шестью зачетными сэйвами. На один меньше у Механива из “Левого Берега”. Оба, кстати, уже отмечались мною в сезоне.
Самой яркой личностью среди полевых игроков назову Судакова - четыре участия в ключевых эпизодах игры, включая два гола. Далее следуют Третьяков (“Колос”), Гуцуляк (“Полесье”) и Ковалец (“Александрия”). Отметил бы также и Безерру из “Александрии”.
В плане эффективности запомнился Траоре (“Шахтер”). Лучшая замена - Мустафаев (“Полесье”).
Симпатии. Больше всего футбола (читай: голевых моментов) увидел в исполнении “Шахтера” и “Полесья”. Пусть по качеству они не сравнимы, но здесь говорят о количестве - о том, кто чаще делает игру интересной. “Александрия”, “Верес” и “Ингулец” уступают этому тандему совсем немного. Заслуживают упоминания и обе львовские команды.
В этом смысле, ”Оболони” на поле словно и не было. “Ворскла”, кроме шикарного гола Йеде, не запомнилась решительно ничем. “Левый Берег”, “Заря” и “Кривбасс” создали лишь по парочке моментов. Но в целом, как видим, баланс тура все-таки в пользу игры.
Таблица. Как и ожидалось, “Динамо” обошло временных лидеров. Правда, оторваться от них пока не смогло. Что ж, это видится столь же временным явлением, вызванным напряженным игровым календарем.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|6
|5
|1
|0
|11-3
|16
|2
|ФК Александрия
|6
|5
|1
|0
|12-5
|16
|3
|Полесье
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|4
|Шахтер
|6
|4
|0
|2
|18-7
|12
|5
|ЛНЗ
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|6
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|6-5
|11
|7
|Рух
|6
|3
|2
|1
|13-3
|11
|8
|Ворскла
|7
|2
|3
|2
|8-10
|9
|9
|Заря
|7
|3
|0
|4
|6-9
|9
|10
|Карпаты
|7
|2
|2
|3
|9-11
|8
|11
|Левый Берег
|7
|2
|0
|5
|4-9
|6
|12
|Черноморец
|7
|2
|0
|5
|3-8
|6
|13
|Колос
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|14
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|15
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|5-12
|4
|16
|Оболонь
|7
|0
|2
|5
|2-18
|2
“Александрия” немного отдалилась от “Полесья”. “Шахтер” уже на столько же подобрался к ведущей тройке. Впрочем, и он себя покажет в полную силу лишь тогда, когда закончит свою европейскую одиссею.
Разочаровавшая “Заря” опустилась в нижнюю половину таблицы. И, пожалуй, на сегодня актуально говорить скорее о первой семерке команд, нежели о восьмерке - не впечатляет.
Отметим также успех “Колоса”, оседлавшего “крышку люка”. Хотя с таким составом ему вообще грех бороться за право остаться в УПЛ.
Анонсы. Афиша 8-го тура: “Кривбасс” - “Александрия”. Как герои старта пройдут испытание командой Вернидуба и тревогами? Есть ли между ними вообще какая-то разница в классе? Риторический вопрос? Что ж, тем интереснее…
“Оболонь” - “Ингулец”. Схватка главных аутсайдеров за то, чтобы покинуть дно таблицы. Команде Кобина изрядно осложняют жизнь постоянные переезды, и в этом некоторое изначальное преимущество команды теперь уже Шищенко. Но, пожалуй, именно этот матч может ответить на вопрос, а в тренере ли тут было дело.
Ну, и лично я в тройку самых ожидаемых включил бы игру “Карпат” с “Полесьем”. Чисто интуитивно надеюсь тут на нескучное действо. Плюс амбиции молодых и резвых коучей.
Но теперь все внимание нашему евромоменту истины №2. Каким мы увидим “Динамо” на фоне “Лацио” в Гамбурге? Уже традиционно предлагаю всем, кто болеет за коэффициент, закатать губу поглубже - не до жиру, быть бы живу…
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