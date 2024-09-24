Олег Федорчук: Центр обороны Динамо остается проблемным, форварды пока тоже не впечатляют

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук в свете будущего матча " Динамо " с "Лацио" в Лиге Европы порассуждал о сильных и слабых сторонах киевлян.

- Я не буду оригиналом, когда скажу, что в последнее время киевляне прибавили. В арсенале подопечных Александра Шовковского появилось много наигранных комбинаций и важно, что они стараются действовать на высоких скоростях. Но хватит ли этого запаса, чтобы бросить вызов "Лацио"? Тем более, что в игре динамовцев кроме плюсов остается и немало уязвимых мест.

- Вот с этого места, пожалуйста, более конкретно.

- В "Динамо" проблемным остается центр защиты. Не исключено, что со временем стопперы киевлян и заявят о себе громко, но сейчас в них нельзя на 100 процентов быть уверенными. А не надежный тыл, поверьте, негативно сказывается на командных действиях.

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Во-вторых, недавний календарный матч с "Рухом" показал плохую игру ногами вратаря Георгия Бущана. Вспомните хотя бы, какие нацеленные передачи он делал нападающему гостей Игорю Краснопиру. К счастью для киевлян, тот очень прямолинейно действовал оказавшись один на один с Бущаном. Хотя ради справедливости следует сказать, что в последний момент Георгий устранял опасность после им же созданных голевых моментов. А ведь следует учесть, что у нападающих "Лацио" выше исполнительское мастерство, чем у Краснопира.

В-третьих, форварды "Динамо" и в дальнейшем не впечатляют. В частности, новичок Герреро пока не оправдывает надежд. В "Заре" он был, как говорится, свободным художником, играл, как ему заблагорассудится. "Динамо" – значительно более организованная команда и сразу стало заметно, что панамец банально не вписывается в ансамбль. У рулевого Шовковского с ним еще будет много мороки.