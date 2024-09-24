Стецьков: Слова гендиректора Кривбасса - это было очень некорректно

Защитник " Кривбасса " Тимур Стецьков прокомментировал ситуацию со своим отстранением от тренировок с командой из-за отказа продлить контракт, который заканчивается летом 2025 года.

– В какой момент ваши отношения с "Кривбассом" или просто атмосфера вокруг вас в клубе стала как-то немного обостряться?

– Наверное, после нескольких разговоров с руководством по продлению контракта. Я отметил, что подписывал контракт до 30.06.2025, и сказал, что преданно отработаю его, "Кривбасс" для меня очень много сделал.

– Чем вас не удовлетворял предложенный контракт? Спортивный директор Владимир Баенко сказал, что вам предложили одну из самых высоких текущих зарплат в клубе. Причина не подписывать контракт – это условия или есть что-то другое?

– Честно говоря, не хочу комментировать финансовый контекст истории. Считаю, что выносить на публику такие вещи, наверное, не стоит. Да, было предложение, я не ответил согласием, ввиду ряда факторов. Но финансовый фактор точно не был главный.

Слова гендиректора, что мне предложили самую высокую зарплату, – это очень некорректно и это очень влияет на микроклимат в команде.

– Одну из самых высоких зарплат – он так сказал. Вы имеете в виду, что это могло как-то спровоцировать в коллективе какое-то напряжение дополнительное?

– Да, я думаю, что такая информация, которую сказал гендиректор, в публике не должна звучать. Но он сказал – наверное, так надо было.