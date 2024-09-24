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Беседин: Ванат - молодой, но не очень. Ему нужно больше забивать, чтобы уехать в Европу

Премьер-лига

Артем Беседин - о нынешних лидерах Динамо

Беседин: Ванат - молодой, но не очень. Ему нужно больше забивать, чтобы уехать в Европу

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Беседин, ныне выступающий за "Ордабасы", порассуждал о нынешних лидерах киевлян.

– К Шапаренко есть интерес со стороны европейских клубов. По-твоему, в каком чемпионате этот полузащитник был бы как рыба в воде?

– Считаю, что в испанском чемпионате. Комбинационный футбол, быстрые контратаки – это его стихия. В Англии и Германии более силовой футбол, а в Италии игроки действуют очень плотно, организованно. Выбирать, конечно, Шапаренко, но опять же, думаю, Ла Лига пришлась бы Николаю по душе (улыбается).

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— В атаке у киевлян сейчас неплохо смотрится Ванат. Как думаешь, форвард прогрессирует?

— Молодой, но не очень. Люди в его возрасте выступают в топ-чемпионатах, много забивают. Владислав - хороший нападающий, быстрый. Главное, почаще забивать, и тогда он может попасть на карандаш именитых европейских клубов. Видно, что нападающий старается в каждом матче.

— В "Динамо" из "Зари" перешел панамский нападающий Герреро. Видел его в деле?

— У этого форварда хорошее голевое чувство, но ему, на мой взгляд, еще нужно время для адаптации к "Динамо". Интересно будет понаблюдать за этим исполнителем.

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Источник:
Команда №1
Опубликовал: Михаил Черныш
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