Беседин: Ванат - молодой, но не очень. Ему нужно больше забивать, чтобы уехать в Европу

Экс-форвард " Динамо " Артем Беседин, ныне выступающий за "Ордабасы", порассуждал о нынешних лидерах киевлян.

– К Шапаренко есть интерес со стороны европейских клубов. По-твоему, в каком чемпионате этот полузащитник был бы как рыба в воде?

– Считаю, что в испанском чемпионате. Комбинационный футбол, быстрые контратаки – это его стихия. В Англии и Германии более силовой футбол, а в Италии игроки действуют очень плотно, организованно. Выбирать, конечно, Шапаренко, но опять же, думаю, Ла Лига пришлась бы Николаю по душе (улыбается).

— В атаке у киевлян сейчас неплохо смотрится Ванат. Как думаешь, форвард прогрессирует?

— Молодой, но не очень. Люди в его возрасте выступают в топ-чемпионатах, много забивают. Владислав - хороший нападающий, быстрый. Главное, почаще забивать, и тогда он может попасть на карандаш именитых европейских клубов. Видно, что нападающий старается в каждом матче.

— В "Динамо" из "Зари" перешел панамский нападающий Герреро. Видел его в деле?

— У этого форварда хорошее голевое чувство, но ему, на мой взгляд, еще нужно время для адаптации к "Динамо". Интересно будет понаблюдать за этим исполнителем.