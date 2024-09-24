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Известно, что стало последней каплей для перевода Макуана в дубль Полесья
Вингер стал "разлагать" обстановку в команде
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
Конголезский вингер "
В частности, 21-летнему футболисту не понравилось, что в команду были приглашены новые игроки с большей, чем у него, зарплатой. На этой почве Бени даже пытался выказывать недовольство и даже несколько "шантажировать" клуб, чтобы выбить себе лучшие финансовые условия.
Последней каплей для руководства и тренерского штаба стал отказ игрока от беговой работы после матча, в котором он не сыграл достаточное количество минут. Легионер демонстративно ушел в автобус, где и находился до конца тренировки. На следующий день он был переведен в дубль.
Тем не менее, по данным источника, перевод в дубль "благотворно" повлиял на игрока, который, кажется, понял свою ошибку. Таким образом, вероятно, мы снова скоро увидим Бени в первой команде "Полесья".
Напомним, что в текущем сезоне Бени Макуана провел 4 матча без результативных действий.
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