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Известно, что стало последней каплей для перевода Макуана в дубль Полесья

Премьер-лига
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Вингер стал "разлагать" обстановку в команде

Известно, что стало последней каплей для перевода Макуана в дубль Полесья

Фото: пресслужби ФК "Полісся"

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Конголезский вингер "Полесья" Бени Макуана был наказан переведом во вторую команду из-за регулярных нарушений "ментальной" дисциплины в команде, сообщает ТаТоТаке.

В частности, 21-летнему футболисту не понравилось, что в команду были приглашены новые игроки с большей, чем у него, зарплатой. На этой почве Бени даже пытался выказывать недовольство и даже несколько "шантажировать" клуб, чтобы выбить себе лучшие финансовые условия.

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Последней каплей для руководства и тренерского штаба стал отказ игрока от беговой работы после матча, в котором он не сыграл достаточное количество минут. Легионер демонстративно ушел в автобус, где и находился до конца тренировки. На следующий день он был переведен в дубль.

Тем не менее, по данным источника, перевод в дубль "благотворно" повлиял на игрока, который, кажется, понял свою ошибку. Таким образом, вероятно, мы снова скоро увидим Бени в первой команде "Полесья".

Напомним, что в текущем сезоне Бени Макуана провел 4 матча без результативных действий.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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