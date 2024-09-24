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Воспитанник Динамо Стеценко: Не в обиду Сане Алиеву, но у Жажи удар был сильнее

Премьер-лига

Александр Стеценко вспомнил былые времена

Воспитанник Динамо Стеценко: Не в обиду Сане Алиеву, но у Жажи удар был сильнее

Новина українською

Воспитанник академии "Динамо" Александр Стеценко, который в свое время играл за динамовский дубль и был в структуре харьковского "Металлиста", оценил игру хабека киевлян и сборной Украины Александра Алиева.

– После выпуска ты поиграл за "Динамо-3", "Динамо-2" и дубль, где пересекался с огромным количеством звездных игроков. Кто на тот момент произвел на тебя наибольшее впечатление?

– Да много классных футболистов было. Даже тяжело кого-то выделить. Меня и к тренировкам с первой командой подключали, где я выходил на поле с людьми, которых раньше видел только по телевизору, уважение к ним было очень большим.

Немало мне удалось поиграть вместе с Саней Алиевым, которого к нам спускали из основы. Вот он произвел яркое впечатление. Просто разрывал и в каждой игре забивал по два-три гола, а то и больше.

Помню, я еще в академии был, мы тренировались, а на соседнем поле играл дубль. Слышим диктора: "Матч начался". Через какое-то время люди начинают аплодировать и доносится: "Гол забил Александр Алиев". Пять минут проходит – снова аплодисменты и от диктора: "Гол забил Александр Алиев". И так раз пять за матч...

– Возможно, у вас какая-то общая памятная игра была?

– Поехали мы дублем на матч с "Ворсклой". 0:1 проигрываем - Саня сравнивает. 1:2 проигрываем - Саня снова сравнивает. Последняя минута - Алиев обыгрывает полкоманды и отдает пас на Саню Сытника, который забивает в пустые ворота.

– У Алиева был самый сильный удар среди всех твоих партнеров в карьере?

– У Алиева был однозначно самый сильный удар в "Динамо", а вот вообще самый сильный, который я видел в своей жизни, был у Жажи Коэльо в "Металлисте". Не в обиду Сане, но у Жажи удар сильнее.

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Александр Алиев Жажа Коэльо Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
24.09.2024 в 19:25
А чого тут взагалі ображатися? У Жажі удар був дійсно божевільний. Пушка - банально, але воно так дійсно виглядало. На жаль, він свій удар прогуляв.
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
24.09.2024 в 19:25
А чого тут взагалі ображатися? У Жажі удар був дійсно божевільний. Пушка - банально, але воно так дійсно виглядало. На жаль, він свій удар прогуляв.
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0
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