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Пушич: Конопля и Кевин скоро вернутся в игру, с Сиканом ситуация сложнее

Премьер-лига
Обновлено

Тренер горняков рассказал о состоянии травмированных игроков команды

Пушич: Конопля и Кевин скоро вернутся в игру, с Сиканом ситуация сложнее

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал о том, как проходит восстановление травмированных игроков команды.

"Конопля и Кевин скоро вернутся в игру, а с Сиканом ситуация сложнее. У него значительное повреждение после матча с "Болоньей", ему нужно больше времени.

Надеюсь, через несколько недель он сможет присоединиться к тренировкам команды", – сказал Пушич.

Напомним, что у Сикана был диагностирован перелом носа после столкновения в матче ЛЧ с "Болоньей" (0:0).

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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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