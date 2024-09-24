Пушич: Конопля и Кевин скоро вернутся в игру, с Сиканом ситуация сложнее

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич рассказал о том, как проходит восстановление травмированных игроков команды.

"Конопля и Кевин скоро вернутся в игру, а с Сиканом ситуация сложнее. У него значительное повреждение после матча с "Болоньей", ему нужно больше времени.

Надеюсь, через несколько недель он сможет присоединиться к тренировкам команды", – сказал Пушич.

Напомним, что у Сикана был диагностирован перелом носа после столкновения в матче ЛЧ с "Болоньей" (0:0).