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Пушич: Конопля и Кевин скоро вернутся в игру, с Сиканом ситуация сложнее
Тренер горняков рассказал о состоянии травмированных игроков команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Конопля и Кевин скоро вернутся в игру, а с Сиканом ситуация сложнее. У него значительное повреждение после матча с "Болоньей", ему нужно больше времени.
Надеюсь, через несколько недель он сможет присоединиться к тренировкам команды", – сказал Пушич.
Напомним, что у Сикана был диагностирован перелом носа после столкновения в матче ЛЧ с "Болоньей" (0:0).
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Источник:FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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