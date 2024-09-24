Стецьков: Если я не тренируюсь с командой, значит Вернидуб поддержал решение руководства Кривбасса

Защитник " Кривбасса " Тимур Стецьков рассказал свою версию отстранения его от тренировок из-за нежелания продлевать контракт с криворожским клубом.

– У вас остается год контракта. В любом клубе люди понимают, что если год контракта – нужно либо контракт продлевать, либо игрока отпускать. У вас были какие-то конкретные предложения именно летом?

– Честно говоря, официального предложения не было. Как мне известно, и на клуб не приходило официальное предложение.

– То есть это только разговоры, если они были?

– Да, наверное. Мне никто ничего не говорил. Все что вы говорите, я читал в интернете.

– У вас была личный разговор с Юрием Вернидубом после всей этой истории?

– Была, но она, наверное, останется в команде. Я не могу сказать, с каким подтекстом она была.

– То есть, можно сказать, что он поддержал руководство клуба в этой ситуации?

– Наверное, да. Если я сейчас не тренируюсь с командой, Юрий Николаевич решил, чту руководство право в этой ситуации.