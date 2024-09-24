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Стецьков: Если я не тренируюсь с командой, значит Вернидуб поддержал решение руководства Кривбасса
Тимур Стецьков - о своем отстранение от команды
fckryvbas.com
Защитник "
– У вас остается год контракта. В любом клубе люди понимают, что если год контракта – нужно либо контракт продлевать, либо игрока отпускать. У вас были какие-то конкретные предложения именно летом?
– Честно говоря, официального предложения не было. Как мне известно, и на клуб не приходило официальное предложение.
– То есть это только разговоры, если они были?
– Да, наверное. Мне никто ничего не говорил. Все что вы говорите, я читал в интернете.
– У вас была личный разговор с Юрием Вернидубом после всей этой истории?
– Была, но она, наверное, останется в команде. Я не могу сказать, с каким подтекстом она была.
– То есть, можно сказать, что он поддержал руководство клуба в этой ситуации?
– Наверное, да. Если я сейчас не тренируюсь с командой, Юрий Николаевич решил, чту руководство право в этой ситуации.
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