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"Верю, что в октябре появится конкретика", - 36-летний Паст не планирует вешать перчатки на гвоздь
Опытный кипер восстановился после травмы и готов продолжить карьеру
nkveres.com
36-летний украинский голкипер Евгений Паст, который известен по выступлениям за "
"Сейчас нахожусь дома – в Одессе, где завершаю процесс восстановления после травмы крестообразной связки колена и хирургического вмешательства.
Несколько недель назад обратился с просьбой к руководителю "Черноморца" Александру Бабичу, чтобы тот разрешил мне тренироваться по индивидуальной программе на загородной базе "моряков". Когда получил согласие, старался не форсировать события и думаю, что в середине октября уже буду в оптимальной спортивной форме.
Сейчас у меня статус свободного агента. Настроение – боевое, худшее уже позади и надеюсь, что у меня будет возможность продолжить карьеру.
В последние дни со мной контактировали представители нескольких перволиговых команд, интересовались, как идет восстановление, но до каких-то предложений о сотрудничестве дело не доходило. Верю, что в октябре конкретика уже появится", – сказал Паст.
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