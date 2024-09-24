"Верю, что в октябре появится конкретика", - 36-летний Паст не планирует вешать перчатки на гвоздь

36-летний украинский голкипер Евгений Паст, который известен по выступлениям за " Черноморец ", "Десну", "Верес" и ряд других клубов, рассказал о своих ближайших планах на карьеру.

"Сейчас нахожусь дома – в Одессе, где завершаю процесс восстановления после травмы крестообразной связки колена и хирургического вмешательства.

Несколько недель назад обратился с просьбой к руководителю "Черноморца" Александру Бабичу, чтобы тот разрешил мне тренироваться по индивидуальной программе на загородной базе "моряков". Когда получил согласие, старался не форсировать события и думаю, что в середине октября уже буду в оптимальной спортивной форме.

Сейчас у меня статус свободного агента. Настроение – боевое, худшее уже позади и надеюсь, что у меня будет возможность продолжить карьеру.

В последние дни со мной контактировали представители нескольких перволиговых команд, интересовались, как идет восстановление, но до каких-то предложений о сотрудничестве дело не доходило. Верю, что в октябре конкретика уже появится", – сказал Паст.