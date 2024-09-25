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Ризнык - после 4:0 с Оболонью: От голкипера зависит уверенность команды
После 4:0 с Оболонью
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал победу "горняков" в матче 7-го тура УПЛ против "Оболони" (4:0).
- Дмитрий, вы провели отличный поединок, если смотреть с трибун. Много сейвов, отлично обыграли нападающего "Оболони". Как это выглядело изнутри, на поле?
– Вы же сами говорите, что уверенно. От голкипера зависит уверенность команды, поэтому сегодня все продемонстрировали хорошую игру, завоевали отличный результат.
– Пять голов забили "Карпатам", 4 – "Оболони", не пропустили. Можно ли сейчас сказать, что "Шахтер" набрал хорошие кондиции?
– Я уверен, что мы можем лучше играть. Поэтому будем работать, чтобы играть еще лучше.
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