Судейский комитет УАФ признал правильным назначение пенальти в матче Верес – Ингулец, – ТаТоТаке

В ходе теоретического блока в рамках семинара для арбитров УПЛ представители судейского комитета УАФ рассматривали противоречивые эпизоды последних туров.

По информации "ТаТоТаке" было признано, что решение арбитра Дмитрия Кубряка о назначении пенальти на 95-й минуте матча "Верес" – "Ингулец" абсолютно правильное.

Главным критерием для оценки этого момента, по мнению представителей комитета арбитров, является достаточная динамика во время контакта Волохатого и Годи, которая превращает этот контакт в фол, то есть нарушение правил в штрафной гостей.