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Судейский комитет УАФ признал правильным назначение пенальти в матче Верес – Ингулец, – ТаТоТаке

Премьер-лига
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Специалисты разобрали спорный момент в конце встречи

Судейский комитет УАФ признал правильным назначение пенальти в матче Верес – Ингулец, – ТаТоТаке

Фото: #FCVR57

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В ходе теоретического блока в рамках семинара для арбитров УПЛ представители судейского комитета УАФ рассматривали противоречивые эпизоды последних туров.

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По информации "ТаТоТаке" было признано, что решение арбитра Дмитрия Кубряка о назначении пенальти на 95-й минуте матча "Верес" – "Ингулец" абсолютно правильное.

Главным критерием для оценки этого момента, по мнению представителей комитета арбитров, является достаточная динамика во время контакта Волохатого и Годи, которая превращает этот контакт в фол, то есть нарушение правил в штрафной гостей.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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