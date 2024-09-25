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Судейский комитет УАФ признал правильным назначение пенальти в матче Верес – Ингулец, – ТаТоТаке
Специалисты разобрали спорный момент в конце встречи
Фото: #FCVR57
В ходе теоретического блока в рамках семинара для арбитров УПЛ представители судейского комитета УАФ рассматривали противоречивые эпизоды последних туров.
По информации "ТаТоТаке" было признано, что решение арбитра Дмитрия Кубряка о назначении пенальти на 95-й минуте матча "Верес" – "Ингулец" абсолютно правильное.
Главным критерием для оценки этого момента, по мнению представителей комитета арбитров, является достаточная динамика во время контакта Волохатого и Годи, которая превращает этот контакт в фол, то есть нарушение правил в штрафной гостей.
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