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Поздеев: Не вижу, что Харатин может дать Колосу в плане футбола
Был или нет бунт, по-прежнему точно не известно
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев объяснил, почему на самом деле покинул ковалевскую команду опытный полузащитник Игорь Харатин, который, якобы, устроил в коллективе бунт.
Был или нет бунт, по-прежнему точно не известно, но то, что дверь в главную команду ковалевцев Харатину закрыта - факт. Об этом красноречиво намекнул Поздеев при этом не выдвинув игроку личных обвинений в каких-либо действиях или бездействии.
"У меня к Игорю лично нет никаких претензий. Я ему говорил об этом в глаза. На мой взгляд, он стал заложником агентских игр, которые хотели расшатать ситуацию.
По состоянию на сейчас я не вижу, что Игорь может дать "Колосу" в плане футбола, мне нужен интенсивный футбол. Плюс подорванное человеческое доверие. Была непростая ситуация, но не критическая. Нужно было сплотиться, но начали искать виновных, а не спрашивать с себя", - сказал Поздеев в интервью Українському футболу.
Напомним, Харатин перешел в "Колос" этим летом и успел отыграть 3 матча в УПЛ.
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