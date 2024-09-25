Александр Гордиенко: Так матчи, как Динамо – Рух украшают чемпионат

Мнением о событиях 7-го тура в украинской Премьер-лиге с корреспондентом UA-Футбол поделился известный в прошлом рефери Александр Гордиенко, первым среди ассистентов арбитра достигший отметки в 100 матчей в элите.

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– Настоящим украшением тура стал матч "Динамо" – "Рух", в котором несмотря на "сухой" счет был футбол высокого уровня. Согласны?

– Абсолютно согласен! Такие матчи только украшают чемпионат. "Рух" уже не первый сезон показывает достаточно содержательный, а главное – зрелищный футбол, поэтому добытая львовянами ничья в поединке с грандом является вполне заслуженной. Виталию Пономареву удалось создать по-настоящему боеспособный коллектив, приятно удивляющий своей стабильностью. Если так будет на протяжении всего чемпионата, то "Рух" может стать достойным представителем Украины в еврокубковом турнире. Что касается "Динамо", то в нынешнем сезоне мы видим, что команда стала гораздо более слаженной и уверенной. Проведенная в последнее время селекционная работа сказалась со знаком "плюс", поэтому теперь мы можем стать свидетелями захватывающей борьбы за чемпионство. И потеря очков в матче с "Рухом" динамовцев не должна огорчать, ведь соперник был из когорты достойных. Был боевой поединок, который можно охарактеризовать как "Коса нашла на камень". Итоговый счет – вполне закономерен.

- Другой наш гранд, донецкий "Шахтер", сумел без труда переиграть аутсайдера, киевскую "Оболонь" - 4:0. Учитывая, что три мяча были забиты во второй части второго тайма, можно делать вывод, что команда "пивоваров" физически подсела?

Я бы трактовал это иначе: не так "Оболонь" подсела, как "Шахтер" добавил. Горняки после неубедительного старта в чемпионате и возникшей в этой связи волны критики в свой адрес в последнее время выглядят более убедительно. И поединок с "пивоварами" – лишнее тому подтверждение. Футболисты донецкой команды, похоже, постепенно выходят на пик формы, что одновременно дает надежду на достойные выступления в Лиге чемпионов. "Оболонь" никак не может одержать первую победу в чемпионате, и это, возможно, в определенной степени давит на коллектив психологически. Однако хочется верить, что с приходом нового рулевого, Сергея Шищенко, сдвиги к лучшему в игре столичного коллектива произойдут как можно быстрее.

– Один из лидеров чемпионата, "Александрия", продолжает от тура к туру набирать очки. Вот и в минувшую субботу "горожанам" удалось это сделать, одержав победу в матче с дебютантом элиты "Левым берегом".

- Команда Виталия Первака только делает первые шаги в Премьер-лиге, поэтому строго спрашивать по поводу неудачи с нее не стоит. Уверен: придет время – и "Левый берег" освоится в элите. В руководстве клуба стоят по-хорошему амбициозные люди, отлично разбирающиеся в футболе. Интересно, что в свое время президент "Левого берега" Николай Лавренко много лет возглавлял александрийский клуб, ныне являющийся старожилом Премьер-лиги. Так что эта встреча, по-видимому, имела для него особое значение. Сама игра доказала, что "Александрия" сейчас не случайно находится среди лидеров.В ее составе больше футболистов, имеющих опыт выступлений в элите нашего футбола. Думаю, это и сказалось на итоговом результате.

– Если говорить об еще одном представителе лидирующей группы, житомирском "Полесье", то что, на ваш взгляд, помешало ему одолеть дома черкасский ЛНЗ (1:1)?

– Любая команда играет так, как позволяет ей соперник. Так и было в Житомире. ЛНЗ, который как зимой, так и летом провел хорошую селекционную работу, сумел первым открыть счет в матче. В моменте с голом вроде бы не было никаких предпосылок для этого, однако Топалов сыграл эффектно, своим ударом застав хозяев врасплох. Получив преимущество в счете, ЛНЗ построил игру с учетом данного факта. Но как ни старались гости удержать победу, этого им сделать не удалось. "Полесье" все же дожало соперника в концовке, забив мяч перед финальным свистком. Кто знает, как бы развернулись события в дальнейшем, если бы играть пришлось еще минут десять-пятнадцать. Житомирская команда пока находится в лидирующей группе, однако хватит ли ей сил на всю турнирную дистанцию ​​– покажет время.

– Ничья с таким же счетом, которая была зафиксирована в матче между криворожским "Кривбассом" и полтавской "Ворсклой", является закономерным итогом?

- Считаю, что да. Эту встречу, на мой взгляд, испортила воздушная тревога, которая начиналась в начале каждого из таймов. Игра, которая из-за этих вынужденных остановок проходила в рваном ритме, получилась не такой, как ожидалось. В данном случае больше выгоды от итогового результата получила "Ворскла", ведь ничью на выезде в поединке с бронзовым призером однозначно можно считать приобретением одного очка, а не потерей двух.

- Чем объясните постоянное пребывание ровенского "Вереса" в нижней части таблицы? Каждый сезон меняются футболисты и тренеры, а результат один и тот же…

– Затрудняюсь ответить на этот вопрос. И действительно, три года подряд ровенчане не радуют: в сезонах 2022/23 и 2023/24 "Верес" боролся в переходных матчах за право остаться в элите, занимая в итоге каждый раз 13-е место. Сейчас команда находится на 14-м, хотя вроде бы демонстрирует неплохую игру. Похоже, что "Вересу" не хватает опытного лидера команды, который мог бы вести партнеров вперед и решать судьбу матча. Ведь видно, что на завершающей стадии игрокам не хватает мастерства, а когда команда ведет в счете, то не всегда хватает концентрации. Поединок с "Ингульцом" был сложным, однако "Вересу" все же удалось спасти один пункт. Этот матч, как и киевский, оказался одним из самых интересных в туре. Он отличался драматизмом, бурной сменой событий. Зрители в Ровно, думаю, не пожалели, что пришли на стадион.

– В поединке в Одессе "Черноморец" уступил львовским "Карпатам". Какие впечатления от этого матча?

- Обе команды летом претерпели немалые кадровые изменения, поэтому сначала было трудно спрогнозировать, какая из них будет считаться фаворитом. В игре хозяев поля прослеживалось желание, однако исполнительское мастерство сводило атаки на нет. "Карпаты" искали счастья у чужих ворот в контратаках – и оно им улыбнулось. Все решил штрафной удар, который мастерски исполнил Сакив. Пока могу сказать, что обе команды еще не показали своих лучших качеств, поэтому тренерам "Черноморца" и "Карпат" есть еще над чем поработать.

- Можно ли отнести результат матча в Коваливке, где встречались "Колос" и луганская "Заря" (1:0), к неожиданностям тура?

- В определенной степени – да. "Колос" до этого поединка ни разу в чемпионате не выигрывал, и было видно, что дела у коваливской команды не ладятся. Поэтому победа над "Зарей" стала для коваливцев как глоток свежего воздуха. Если в клубе проанализировали причины очковых потерь и сделали надлежащие выводы, то заработанные три очка во встрече с луганчанами могут стать психологическим толчком для турнирных свершений. А вот от "Зари" в этом матче многие ожидали большего. Однако не сложилось. Впрочем, впереди еще большая турнирная дистанция, и у луганчан есть все возможности для того, чтобы наверстать упущенное.

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