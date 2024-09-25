"‎Ситуация в Украине позволяет игрокам выкручивать руки клубам". Поздеев - о трансферах в период войны

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев рассказал о том, как клубу удается приглашать легионеров во время войны.

- Не каждый легионер решится приехать в Украину во время войны. Поделитесь вашим опытом работы с легионерами в наших реалиях?

- Это не так просто, но мы стараемся максимально доносить картинку, которая есть на сегодня, чтобы футболист четко понимал, что может его ждать по приезде в Украину. Часто родственники выступают против, если это не западные области. Если в какой-то момент полетит 100 ракет на Киевщину, ты не знаешь, кто и как себя поведет в такой ситуации.

- Это как прошлогодняя история с Диего?

- И такое было. Что-то его триггернуло и заставило уехать из Украины, а потом он вернулся и привез сюда семью, которая с ним рядом.

- У вас срывались трансферы этим летом из-за военных реалий?

- Нет, но в финансовом плане конкуренты где-то могли помешать получить того или иного футболиста. Ситуация в Украине позволяет игрокам с материальной точки зрения выкручивать руки клубам.

Я не знаю, как бы я сам себя повел, если меня приглашали играть в воюющую страну. Не выбивал бы себе хороший контракт, оправдывая для себя риск? Есть правда в этом, - сказал Поздеев.