  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "‎Ситуация в Украине позволяет игрокам выкручивать руки клубам". Поздеев - о трансферах в период войны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"‎Ситуация в Украине позволяет игрокам выкручивать руки клубам". Поздеев - о трансферах в период войны

Премьер-лига

Не каждый легионер решится приехать в Украину во время войны

"‎Ситуация в Украине позволяет игрокам выкручивать руки клубам". Поздеев - о трансферах в период войны

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев рассказал о том, как клубу удается приглашать легионеров во время войны.

- Не каждый легионер решится приехать в Украину во время войны. Поделитесь вашим опытом работы с легионерами в наших реалиях?

- Это не так просто, но мы стараемся максимально доносить картинку, которая есть на сегодня, чтобы футболист четко понимал, что может его ждать по приезде в Украину. Часто родственники выступают против, если это не западные области. Если в какой-то момент полетит 100 ракет на Киевщину, ты не знаешь, кто и как себя поведет в такой ситуации.

Читайте также"Настоящие мужчины". Суркис оценил переходы Себальоса и Герреро в Динамо

- Это как прошлогодняя история с Диего?

- И такое было. Что-то его триггернуло и заставило уехать из Украины, а потом он вернулся и привез сюда семью, которая с ним рядом.

- У вас срывались трансферы этим летом из-за военных реалий?

- Нет, но в финансовом плане конкуренты где-то могли помешать получить того или иного футболиста. Ситуация в Украине позволяет игрокам с материальной точки зрения выкручивать руки клубам.

Я не знаю, как бы я сам себя повел, если меня приглашали играть в воюющую страну. Не выбивал бы себе хороший контракт, оправдывая для себя риск? Есть правда в этом, - сказал Поздеев.

Читайте такжеПоздеев: Не вижу, что Харатин может дать Колосу в плане футбола
По теме
yellow-arrow
Тренер Руха и хавбек Шахтера. УПЛ определила лучших в 7-м туре
yellow-arrow
Александр Гордиенко: Так матчи, как Динамо – Рух украшают чемпионат
yellow-arrow
Поздеев: Не вижу, что Харатин может дать Колосу в плане футбола
Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости