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Тренер Руха и хавбек Шахтера. УПЛ определила лучших в 7-м туре

Премьер-лига

Плюс символическая сборная

Тренер Руха и хавбек Шахтера. УПЛ определила лучших в 7-м туре

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 7-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером тура выбрали Виталия Пономарева из "Руха". Львовяне в выездном матче сыграли вничью с "Динамо" (0:0) и стали первой командой, которая в этом сезоне сумели отобрать очки у киевлян.

В топ-3 наставников также вошли Марино Пушич ("Шахтер") и Александр Поздеев ("Колос").

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Лучшим игроком тура назвали полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова, который отличился голом в ворота "Оболони" (4:0).

В топ-5 футболистов также вошли Артем Бондаренко ("Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Максим Третьяков ("Колос") и Никита Кравченко ("Александрия").

Тренер Руха и хавбек Шахтера. УПЛ определила лучших в 7-м туре - изображение 1

В общем эксперты выбрали 30 игроков и 10 тренеров на звание героев 7-го тура, а также 58 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, добавлен также условный резерв символической сборной тура: Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Ледвий ("Рух"), Алексей Сыч ("Рух"), Винисиус Тобиас ("Шахтер"), Роман Дидык ("Рух"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Владимир Виливальд ("Ингулец"), Владимир Бражко ("Динамо"), Дмитрий Клец ("Верес"), Олег Федор ("Рух"), Лассина Траоре ("Шахтер"), Игорь Краспопир ("Рух").

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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