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Матч Левый Берег - Динамо рассудит Коваленко. Все назначения арбитров на 8-й тур УПЛ

Премьер-лига

Поединок "Вереса" с "Шахтером" обслужит Козыряцкий

Матч Левый Берег - Динамо рассудит Коваленко. Все назначения арбитров на 8-й тур УПЛ

Фото: pfclviv.com

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 8-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

8-й тур

27 сентября (пятница)

"Верес" - "Шахтер" 18:00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),

28 сентября (суббота)

"Кривбасс" - "Александрия" 13:00. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

"ЛНЗ" - "Черноморец" 15:30. Арбитр - Михайлюк А.В. (Житомир), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),

"Карпаты" - "Полесье" 18:00. Арбитр - Резников Д.М. (Каменское), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

29 сентября (воскресенье)

"Оболонь" - "Ингулец" 13:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),

"Рух" - "Колос" 15:30. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),

"Левый Берег" - "Динамо" 18:00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),

30 сентября (понедельник)

"Заря" - "Ворскла" 18:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр).

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