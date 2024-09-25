Бондаренко - о матче с Оболонью: Сработала связка Бразилия – Украина

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился впечатлениями от игры 7-го тура УПЛ с "Оболонью" (4:0).

– Артем, поздравляем с победой! Каким будет твой общий комментарий?

– Очень счастливы, что смогли победить, потому что, как известно, матчи после Лиги чемпионов бывают непростыми. Вот и сейчас был непростой соперник: "Оболонь" действует в пять защитников, и нам важно было забить быстрый гол, раскрывший игру.

– Что касается быстрого гола, то в чем его залог, по твоему мнению? Ведь ассист Винисиуса Тобиаса "ножницами" был действительно шедевральным, но и завершение эпизода в твоем исполнении заслуживает отдельного внимания.

– Ну немного связка Бразилия – Украина была. Действительно, тебе такой трюк сделал, и я рад, что мне удалось попасть, поэтому все сложилось.

– Вы раньше практиковали что-то подобное, может, после тренировок? Это ведь было ну очень зрелищно.

– Не практиковали, но я знаю, что он может что-то такое выудить, поэтому бежал туда и ждал чуда.

– То есть, ты сразу понимал, что должен быть в том месте?

– Понимал, что должен добежать туда, да.

– Как происходит процесс перестройки из Лиги чемпионов на внутренний чемпионат?

– Я думаю, все ребята просто понимают, что благодаря этим матчам мы обретаем уверенность в Лиге чемпионов, что это сверхважные поединки и для нашего турнирного положения, которое нужно немного улучшить. Поэтому, думаю, в этом нет ничего сложного: все ребята – профессионалы, понимают ситуацию.

– Что говорил тренер после матча и как приветствовали авторов забитых мячей?

– Авторов голов не поздравляли, а поздравили Алаа Грама с дебютом – мы очень счастливы за него. Он такой работяга и заслужил этот дебют, поэтому мы его так тепло поздравили, и все рады за него. А тренер сказал, что гордится нами, что это была сложная игра. Похвалил второй тайм, немного раскритиковал первый, но в целом он был доволен.

– И итоговое. Какой самый яркий момент этого матча, по твоему мнению?

– Пусть это будет просто победа – 4:0. Для нас это было важно – так победить.