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Траоре: Забитый гол посвящаю Сикану

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Горняки разгромили Оболонь 4:0

Траоре: Забитый гол посвящаю Сикану

shakhtar.com

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Форвард "Шахтера" Лассина Траоре поделился впечатлениями от игры 7-го тура УПЛ с "Оболонью" (4:0), в котором он забил гол и отдал ассист.

– Лассина, поздравляем! Команда провела яркий матч. Поделись мнениями по поводу поединка.

– Очень счастлив, спасибо! Мы сумели выиграть матч после Лиги чемпионов. Начали очень медленно, однако во втором тайме наверстали, стали идти вперед. Довольны победой.

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– Ты забил свой первый мяч в сезоне. Не мог бы вспомнить этот эпизод?

– Я действительно счастлив! Вышел в старте и пытался помочь команде. Наконец, мне удалось отличиться. Радуемся четырем забитым голам, надеюсь, мы продолжим так и дальше.

– Кому ты посвящаешь этот гол?

– Сикан, ведь я играл на его позиции, за которую мы постоянно конкурируем. К сожалению, он травмировался, потому я его заменил. Посвящаю этот мяч ему, желаю скорейшего выздоровления и возвращения.

– Что Марино Пушич сказал вам в раздевалке, ведь там было очень громко?

– Конечно, ему не понравился первый тайм, как и нам. Он немного накричал, поэтому мы вышли после перерыва и начали давить. В конце концов, все остались довольны, такова и была главная цель.

– Что можешь сказать о последних играх "Шахтера" в УПЛ и Лиге чемпионов?

– Мы совершенствуемся. Начало сезона прошло в медленном темпе, но мы набираем обороты, много забиваем, повышаем уверенность. Сейчас ни пропустили ни разу, надеемся продолжать так и дальше.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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