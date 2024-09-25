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Тренер Колоса Поздеев: В первых матчах я занимался чем угодно, но не футболом
Коуч говорит, что Колос вошел в стадию перестройки
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "
– "Колос" вошел в стадию перестройки. Начали менять футболистов, и не только. Меняем ментальность игроков, саму игру. Я понимаю, что это трудный процесс. Но другого пути нет: либо откатываться к тому, что было, либо довести начатое до конца.
Есть много примеров, когда клуб заходит в перестройку. Это всегда непросто. Ожидать от "Колоса", что он будет находиться сейчас в топ-5, немного наивно, потому что у нас безумная конкуренция в УПЛ. Поэтому я сфокусирован на том, что сейчас. Делаю все от себя зависящее, чтобы ситуация улучшилась.
– Сейчас ситуация начала стабилизироваться?
– Да. Я вижу повод для сдержанного оптимизма. Чувствую, что мы стабилизировались в составе, требованиях, отношении. Сейчас на первый план вышел футбол, а в первых матчах я занимался чем угодно, но не футболом. Слухи, разговоры, интриги, недоразумения, агенты. Какой-то трэш околофутбольный. Дальнейшие игры покажут, насколько моя оценка близка к истине.
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