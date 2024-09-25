УАФ поддержала решение арбитра по пенальти для Вереса на последних минутах матча с Ингульцом, - источник

Представители судейского комитета УАФ в ходе теоретического блока во время семинара для арбитров УПЛ рассматривали противоречивые эпизоды последних туров УПЛ.

В итоге, комитет признал, что решение арбитра Дмитрия Кубряка, который назначил пенальти на 95-й минуте матча "Ингулец" – "Верес" 2:2 было абсолютно правильным. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Главным критерием для оценки этого момента, по мнению представителей комитета арбитров, является достаточная динамика во время контакта Мохнатого и Годи, которая превращает этот контакт в фол, то есть нарушение правил в штрафной гостей.