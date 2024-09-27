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ЛНЗ - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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ЛНЗ - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

В матче восьмого тура УПЛ в Ковалевке ЛНЗ будет принимать одесский "Черноморец". Именно "Колос" является резервным стадионом черкасской команды.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Коллектив из Черкасс сейчас занимает пятое место, а одесситы - двенадцатое. Однако легкой прогулки против подопечных Бабича номинальным хозяевам не стоит ожидать.

Игра пройдет в субботу, 28 сентября. Старт – в 15:30. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал доступен на ОТТ-платформах (Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и т.д.).

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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