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ЛНЗ - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК ЛНЗ
В матче восьмого тура УПЛ в Ковалевке ЛНЗ будет принимать одесский "Черноморец". Именно "Колос" является резервным стадионом черкасской команды.
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Коллектив из Черкасс сейчас занимает пятое место, а одесситы - двенадцатое. Однако легкой прогулки против подопечных Бабича номинальным хозяевам не стоит ожидать.
Игра пройдет в субботу, 28 сентября. Старт – в 15:30. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал доступен на ОТТ-платформах (Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и т.д.).
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в
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