Директор Вереса: Билеты в ВИП-комнату, в скайбокс, которые стоят 2000 грн, раскупаются одни из первых

Исполнительный директор " Верес " Николай Чещевой рассказал о том, как формируется политика клуба по цене на билеты на домашние матчи.

– О стоимости билетов. Очень много нам болельщиков пишут, что у нас очень дорого. Из чего состоит эта цена?

– Цена формируется из расходной части организации матчей, в целом из расходной части клуба. Это статья доходов. Если подробно об этом говорить, конечно, это коммунальные платежи, освещение, отопление в зимний период, расходы на содержание газона.

Аграрная часть нашего клуба – ее, возможно, никто не видит, но нам ставили высокие оценки по качеству нашего газона. Команды-соперники, которые приезжают к нам, постоянно хвалят наш газон – это 100 процентов, я лично слышал от людей. Это также за счет того, что мы несем на это расходы – удобрения, накрытия, отопление, полив.

То есть представьте масштабы всех этих расходов на содержание стадиона, содержание газона, полей, тренировочной базы – все же хотят видеть играющий здесь клуб. Поэтому мы понимаем, что все это зашито в стоимость билета, это нормально.

Мы бюджетируемся, обычно бюджет прописываем на полгода – с июля по декабрь. Далее у нас в декабре контрольная точка, мы прописываем еще на 2-й круг бюджет, и у нас есть статьи доходов и статьи расходов. Одна из статей доходов – билеты на стадион.

Да, мы сделали небольшое повышение цен на билеты на некоторые сектора. У нас реально билетов, которые по 200 гривен остались – это большая часть мест на стадионе, это 38 процентов. И мы видим, что на сегодняшний день продаются билеты первые не за 200 гривен, а те, которые у нас стоят максимальную стоимость – 500 гривен.

Я не говорю о билетах в ВИП-комнату, в скайбокс – они стоят 2000 гривен. И, чтобы никого просто это не удивляло, их покупают так же, их выкупают первые. Я понимаю, что есть разные возможности у людей, разные слои населения, но мы оставили 38 процентов мест на стадионе по 200 гривен.

Мы же видим эту статистику, как билеты продаются, каждый день ее снимаем. Первые билеты продаются за 500 гривен, затем продаются по 300-400, в последнюю очередь люди покупают по 200 гривен билеты.

Здесь я не могу сказать, в чем логика, но повторяюсь: 38 процентов, это около тысячи с копейками мест – это по 200 гривен. Есть право выбора. И если, например, сравнивать с другими клубами, у нас не самые дорогие билеты. Кому интересно – может просто зайти на инстаграм-страницу любого футбольного клуба или кассовый сервис и поинтересоваться, сколько у них стоят билеты.

У "Верес" не самые дорогие билеты, но все же хотят видеть и дальше "Верес» самым посещаемым клубом, все же хотят видеть и дальше заполненность трибун, испытывать эту атмосферу и эмоции. Все же помнят матч с "Эпицентром», когда люди приходили после работы, кто не успевал, но все равно шли и шли на 2-й тайм.