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Защитник Карпат получил вызов в сборную Молдовы

Премьер-лига

В октябре молдаване сыграют с Андоррой и Мальтой

Защитник Карпат получил вызов в сборную Молдовы

Фото: ФК Карпати Львів

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Защитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов на октябрьский сбор в национальную сборную Молдовы, сообщает пресс-служба клуба.

Национальной команде предстоит провести два матча в рамках дивизиона D Лиги наций: 10 октября молдаване дома будут принимать Андорру, а 13-го числа сыграют на выезде против Мальты.

Молдова сейчас возглавляет таблицу, имея в активе три зачетных балла после сентябрьской победы над Мальтой (2:0). В случае двух побед Владислав Бабогло и сборная Молдовы могут досрочно оформить выход в дивизион C Лиги наций.

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Молдова Владислав Бабогло Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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