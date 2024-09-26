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Защитник Карпат получил вызов в сборную Молдовы
В октябре молдаване сыграют с Андоррой и Мальтой
Фото: ФК Карпати Львів
Защитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов на октябрьский сбор в национальную сборную Молдовы, сообщает пресс-служба клуба.
Национальной команде предстоит провести два матча в рамках дивизиона D Лиги наций: 10 октября молдаване дома будут принимать Андорру, а 13-го числа сыграют на выезде против Мальты.
Молдова сейчас возглавляет таблицу, имея в активе три зачетных балла после сентябрьской победы над Мальтой (2:0). В случае двух побед Владислав Бабогло и сборная Молдовы могут досрочно оформить выход в дивизион C Лиги наций.
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