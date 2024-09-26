Защитник Карпат получил вызов в сборную Молдовы

Защитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов на октябрьский сбор в национальную сборную Молдовы, сообщает пресс-служба клуба.

Национальной команде предстоит провести два матча в рамках дивизиона D Лиги наций: 10 октября молдаване дома будут принимать Андорру, а 13-го числа сыграют на выезде против Мальты.

Молдова сейчас возглавляет таблицу, имея в активе три зачетных балла после сентябрьской победы над Мальтой (2:0). В случае двух побед Владислав Бабогло и сборная Молдовы могут досрочно оформить выход в дивизион C Лиги наций.