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Форвард Руха: Колос организованно действует в обороне

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Львовский клуб готовится к матчу с ковалевцами

Форвард Руха: Колос организованно действует в обороне

Фото: ФК Рух

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Нападающий "Руха" Ярослав Карабин рассказал о подготовке к матчу 8-го тура УПЛ против "Колоса".

"После предыдущей игры с "Динамо" команда сейчас в хорошем настроении. Работаем в стандартном тренировочном цикле и готовимся к матчу с "Колосом".

Это хорошая команда и нам следует ответственно подойти к этой игре. Можно отметить, что ковалевцы организованно действуют в обороне, а также хорошо играют в атаке.

Приятно играть дома, потому что поддержка болельщиков важна для "Руха". Когда мы играем во Львове, то чувствуется, что фанаты гонят нас вперед, это придает футболистам энергии. При такой атмосфере есть желание победы и порадовать зрителей. Мы благодарны, что люди приходят на стадион, чтобы поддержать нас. Хочется, чтобы и в матче с "Колосом" была эта замечательная атмосфера на трибунах", - сказал Карабин.

Матч "Рух" - "Колос" состоится в воскресенье, 29 сентября и начнется в 15:30.

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Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Ярослав Карабин
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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