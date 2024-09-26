Пономарев: Нам нужно серьезно настроиться на игру с Колосом

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке к матчу 8-го тура УПЛ против "Колоса".

"В предыдущем матче с "Динамо" обе команды продемонстрировали хорошую игру. Мы довольны и тем, как сыграл "Рух", и результатом. Конечно, были и негативные моменты, которые нужно исправлять. Мы уже проанализировали этот матч и готовимся к игре с "Колосом".

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Все считали, что ковалевцы могут и будут бороться за еврокубки, учитывая подбор и качество игроков в их составе. Поэтому надо очень серьезно настраиваться на эту игру. "Колос" это непростая команда тем более, что в последних двух матчах с сильными соперниками они набрали четыре очка. Мы ожидаем непростого матча, поэтому надо качественно подготовиться к этому поединку.

Команда довольна, что некоторые игроки постепенно возвращаются после травм, но не стоит форсировать события. Надо понимать, что у них были достаточно серьезные повреждения и они пропустили большой отрезок времени. Поэтому ребята не могут, лишь недавно присоединившись к основной группе, сразу же выходить на поле в стартовом составе. Нужно вернуть форму и игровую интенсивность. Мы, конечно, довольны их возвращением, но они будут играть в основном составе только тогда, когда будут готовы на 100%", - сказал Пономарев.