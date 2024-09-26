Премьер-лига
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Киевское и львовское дерби. Утверждено расписание матчей 10-го тура УПЛ
Поединки пройдут с 18 по 21 октября
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 10-го тура чемпионата Украины-2024/25.
10-й тур
18 октября (пятница)
"Колос" — "Шахтер" 18:00
19 октября (суббота)
"Ворскла" - "Александрия" 13:00
"Оболонь" - "Динамо" 15:30
"Полесье" - "Левый Берег" 18:00
20 октября (воскресенье)
"ЛНЗ" - "Ингулец" 13:00
"Черноморец" - "Верес" 15:30
"Заря" - "Кривбасс" 18:00
21 октября (понедельник)
"Рух" - "Карпаты" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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