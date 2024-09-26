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Премьер-лига

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Киевское и львовское дерби. Утверждено расписание матчей 10-го тура УПЛ

Премьер-лига

Поединки пройдут с 18 по 21 октября

Киевское и львовское дерби. Утверждено расписание матчей 10-го тура УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 10-го тура чемпионата Украины-2024/25.

10-й тур

18 октября (пятница)

"Колос" — "Шахтер" 18:00

19 октября (суббота)

"Ворскла" - "Александрия" 13:00

"Оболонь" - "Динамо" 15:30

"Полесье" - "Левый Берег" 18:00

20 октября (воскресенье)

"ЛНЗ" - "Ингулец" 13:00

"Черноморец" - "Верес" 15:30

"Заря" - "Кривбасс" 18:00

21 октября (понедельник)

"Рух" - "Карпаты" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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