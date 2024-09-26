Федецкий: Мне нравится проект Полесье, его президент, маркетинговый ход с Усиком

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о ФК "Полесье" как бизнес-проекте.

"Полесье"? Мне нравится этот проект, его президент. Отдельно хочу выделить маркетинговый ход, как Усик играет за команду. Не надо делать из футбола цирк, но такие моменты должны быть.

У "Полесья" все есть для развития: правильный подход, структура, видение владельца. Если будет больше таких людей, как Буткевич, современных футбольных баз, детско-юношеских академий, создание условий для детей, современных тренеров – это будет только плюс для будущего и развития футбола в Украине, – сказал Федецкий.