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Федецкий: Мне нравится проект Полесье, его президент, маркетинговый ход с Усиком

Премьер-лига

Артем оценил развитие клуба

Федецкий: Мне нравится проект Полесье, его президент, маркетинговый ход с Усиком

24 канал

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о ФК "Полесье" как бизнес-проекте.

"Полесье"? Мне нравится этот проект, его президент. Отдельно хочу выделить маркетинговый ход, как Усик играет за команду. Не надо делать из футбола цирк, но такие моменты должны быть.

У "Полесья" все есть для развития: правильный подход, структура, видение владельца. Если будет больше таких людей, как Буткевич, современных футбольных баз, детско-юношеских академий, создание условий для детей, современных тренеров – это будет только плюс для будущего и развития футбола в Украине, – сказал Федецкий.

Напомним, что сейчас "Полесье" на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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