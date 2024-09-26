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Ушел из жизни отец Сергея Реброва

Премьер-лига

Соболезнуем

Ушел из жизни отец Сергея Реброва

uaf.ua

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На 86 году ушел из жизни отец выдающегося экс-форварда "Динамо", бывшего тренера киевской команды, а ныне главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва - Станислав Ребров. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Коллектив редакции нашего сайта выражает Сергею Станиславовичу соболезнования по поводу тяжелой утраты.

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Сергей Ребров Украина
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 17:24
Царство Небесне ! Чудовий чоловік був, виростив такого сина !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 17:24
Царство Небесне ! Чудовий чоловік був, виростив такого сина !
Ответить
0
0

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