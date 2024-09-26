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Ушел из жизни отец Сергея Реброва
Соболезнуем
uaf.ua
На 86 году ушел из жизни отец выдающегося экс-форварда "Динамо", бывшего тренера киевской команды, а ныне главного тренера
Коллектив редакции нашего сайта выражает Сергею Станиславовичу соболезнования по поводу тяжелой утраты.
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Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 17:24
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