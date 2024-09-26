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Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3

Премьер-лига

От лидерства в УПЛ – до погрома в Лиге Европы

Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" лидирует в УПЛ и имеет хорошую прессу за игру, которую показывает в чемпионате Украины. Но Лига Европы – это совсем другой турнир. Первый же соперник – и оглушительное поражение.

Такую реальность нужно принять и "переварить". А поможет в этом фотогалерея от нашего фотокорреспондента Александра Приходько, который побывал на матче в Гамбурге. Фото – ниже.

Фотогалерея

Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 1Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 2Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 3Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 4Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 5Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 6Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 7Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 8Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 9Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 10Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 1Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 2Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 3Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 4Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 5Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 6Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 7Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 8Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 9Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 10Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 1Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 2Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 3Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 4Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 5Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 6Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 7Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 8Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 9Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 10Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 1Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 2Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 3Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 4Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 5Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 6Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 7Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 8Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 9Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 1Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 1Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 2Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 3Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 4Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 5Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 6Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 7Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 8Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 9Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 10Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 1Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 2Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 3Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 4Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 5Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 6Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 7Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 8Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 9Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3 - фото 10
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