Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3

"Динамо" лидирует в УПЛ и имеет хорошую прессу за игру, которую показывает в чемпионате Украины. Но Лига Европы – это совсем другой турнир. Первый же соперник – и оглушительное поражение.

Такую реальность нужно принять и "переварить". А поможет в этом фотогалерея от нашего фотокорреспондента Александра Приходько, который побывал на матче в Гамбурге. Фото – ниже.

Фотогалерея