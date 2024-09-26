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Горькая реальность еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Лацио 0:3
От лидерства в УПЛ – до погрома в Лиге Европы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" лидирует в УПЛ и имеет хорошую прессу за игру, которую показывает в чемпионате Украины. Но Лига Европы – это совсем другой турнир. Первый же соперник – и оглушительное поражение.
Такую реальность нужно принять и "переварить". А поможет в этом фотогалерея от нашего фотокорреспондента Александра Приходько, который побывал на матче в Гамбурге. Фото – ниже.
Фотогалерея
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