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Верес - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
При забитых трибунах Авангарда всем соперникам хозяев играть непросто
пресслужба НК "Верес"
Восьмой тур УПЛ начнется с поединка "Вереса" и "Шахтера" в Ровно. Первые стремятся улучшать игру и результаты после последних досадных неудач, вторые - хотят добраться до вершины турнирной таблицы.
Игра состоится в пятницу, 27-го сентября. Начало - в 18:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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