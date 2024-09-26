Владислав Шарай: Все возможно. Мы уже отбирали очки у Шахтера в прошлом сезоне

Полузащитник " Вереса " Владислав Шарай поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ против "Шахтера", который состоится в пятницу, 27 сентября.

– Что для тебя означает матч с "Шахтером"? Как будешь настраиваться на этот поединок?

– Впереди – игра против одного из самых титулованных клубов страны. Но для нас все матчи – одинаково важны. На эту игру настраиваюсь, как и все предыдущие. Хотя, конечно, всегда интересно проверить свои силы в противостоянии с чемпионом Украины.

– Ты уже забивал в ворота "Шахтера" в сезоне 2022/2023. Это один из всего восьми мячей "Верес" в ворота дончан в истории. Вспомни этот гол – как это было?

– Такие мячи не забываются. Это был трудный для нас матч. Не все удавалось, игра шла не совсем так, как мы планировали. Помню, что мы заработали угловой. Сэм Вовченко поборолся на втором этаже, мяч отскочил ко мне на шестнадцать метров и я забил ударом с лета.

– На старте сезона ты забил уже 3 мяча и выполнил 2 ассиста. Лучший старт в карьере за "Верес". Как оцениваешь свою форму сейчас?

– Считаю это неплохим началом. Верю, что дальше буду продолжать забивать в таком же темпе и приносить пользу команде на поле.

– Насчет "Шахтера". Команда уже дважды проиграла в матчах чемпионата. Как оцениваешь шансы дончан побороться за золото в УПЛ в этом сезоне?

– Два поражения на старте чемпионата – не проблема для "Шахтера". У них очень хорошая команда, индивидуально сильные футболисты. Думаю, они остаются фаворитами по борьбе за чемпионство. Могу только пожелать успеха в этой борьбе. А для болельщиков всегда интереснее следить за чемпионатом, где интрига в борьбе за чемпионство держится до последнего тура.

– Кого сейчас можно считать самым опасным игроком в составе "Шахтера"? Лидером этой команды?

– В "Шахтере" каждый может примерить на себя роль лидера в конкретном матче. Поэтому в ближайшей игре важна максимальная концентрация. Мы должны оставлять сопернику минимум времени на принятие решений и как минимум просто для маневра – особенно перед собственными воротами.

– Как изменился "Шахтер" по сравнению с прошлым сезоном по твоему мнению? В чем сила этой команды сейчас?

– "Шахтер" очень хорошо играет в переходной фазе. Они быстро и качественно переходят из обороны в атаку. Отлично работают с мячом и умеют использовать быстрые контратаки. Поэтому нам в этом матче будет очень тяжело.

– Что "Верес" может противопоставить чемпиону в ближайшей игре? За счет чего мы можем отобрать очки у "Шахтера", по твоему мнению?

– Все возможно. Мы уже отбирали очки у "Шахтера" в прошлом сезоне. На мой взгляд, дончанам мы можем противопоставить желание, безумную самоотдачу, агрессивную игру – как с мячом, так и без мяча.

В матче с таким соперником очень важно не уступать в борьбе и максимально навязывать свою игру. Нужно бороться на каждом клочке футбольного поля – тогда сможем претендовать на положительный результат.