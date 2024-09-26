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УАФ отстранила арбитра от судейства в УПЛ после проверки на полиграфе

Премьер-лига
Обновлено

Речь о Юрии Иванове

УАФ отстранила арбитра от судейства в УПЛ после проверки на полиграфе

Фото - Анатолий Спица

Новина українською

Арбитр УПЛ Юрий Иванов больше не будет главным рефери на матчах Премьер-Лиги.

Как сообщает ТаТоТаке, судью отстранили от работы после проверки на полиграфе, которая состоялась еще в марте.

Впрочем, также источник сообщает, что полиграф – это вспомогательное средство для определения честности и прозрачности квалификации рефери, оно не может быть основным.

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Дальнейшая судьба Иванова пока неизвестна. Возможно, он останется на другой должности, возможно – не будет судить, возможно – будет судить в низших лигах.

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Юрий Иванов УАФ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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