Сарапий вернулся в общую группу Полесья. ФОТО

Новичок " Полесья " Эдуард Сарапий восстановился после травмы и операции на колене и вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Напомним, что летом Сарапий перешел в житомирский клуб летом из "Днепра-1", который снялся с чемпионата Украины из-за финансовых проблем.

В этом сезоне футболист смог сыграть только в двух матчах квалификации Лиги конференций против "Олимпии" (Любляна).

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Следующий матч команда Ашура проведет 28 сентября против львовских "Карпат" в рамках чемпионата Украины.