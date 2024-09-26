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Сарапий вернулся в общую группу Полесья. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Новичок вернулся

Сарапий вернулся в общую группу Полесья. ФОТО

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Полесья" Эдуард Сарапий восстановился после травмы и операции на колене и вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Напомним, что летом Сарапий перешел в житомирский клуб летом из "Днепра-1", который снялся с чемпионата Украины из-за финансовых проблем.

В этом сезоне футболист смог сыграть только в двух матчах квалификации Лиги конференций против "Олимпии" (Любляна).

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Следующий матч команда Ашура проведет 28 сентября против львовских "Карпат" в рамках чемпионата Украины.

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Полесье (Житомир) Эдуард Сарапий
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