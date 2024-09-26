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Сарапий вернулся в общую группу Полесья. ФОТО
Новичок вернулся
instagram.com/fcpolissya
Новичок "
Напомним, что летом Сарапий перешел в житомирский клуб летом из "Днепра-1", который снялся с чемпионата Украины из-за финансовых проблем.
В этом сезоне футболист смог сыграть только в двух матчах квалификации Лиги конференций против "Олимпии" (Любляна).
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Следующий матч команда Ашура проведет 28 сентября против львовских "Карпат" в рамках чемпионата Украины.
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