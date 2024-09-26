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Матч 9-го тура Ворскла – Полесье перенесен в Житомир
Вероятно, это связано с заменой газона на стадионе в Полтаве
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Матч 9-го тура
Соответственно, матч второго круга состоится уже в Полтаве.
Вероятно, это связано с тем, что полтавский клуб меняет газон на своем домашнем стадионе имени Бутовского.
Таким образом, матч состоится в воскресенье, 6 октября на стадионе "Центральный". Начало поединка в 13.00.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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