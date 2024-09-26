  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч 9-го тура Ворскла – Полесье перенесен в Житомир
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч 9-го тура Ворскла – Полесье перенесен в Житомир

Премьер-лига
Обновлено

Вероятно, это связано с заменой газона на стадионе в Полтаве

Матч 9-го тура Ворскла – Полесье перенесен в Житомир

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Матч 9-го тура УПЛ "Ворскла" – "Полесье" был перенесен из Полтавы в Житомир, сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Соответственно, матч второго круга состоится уже в Полтаве.

Читайте такжеВорскла начала замену газона на домашнем стадионе. ВИДЕО

Вероятно, это связано с тем, что полтавский клуб меняет газон на своем домашнем стадионе имени Бутовского.

Таким образом, матч состоится в воскресенье, 6 октября на стадионе "Центральный". Начало поединка в 13.00.

По теме
yellow-arrow
Верес – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ
yellow-arrow
Владислав Шарай: Все возможно. Мы уже отбирали очки у Шахтера в прошлом сезоне
yellow-arrow
Сарапий вернулся в общую группу Полесья. ФОТО
Ворскла (Полтава) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости