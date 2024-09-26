Верес – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Шахтером".

"Горняки" постепенно наверстывают упущенное. На данный момент у команды Пушича 12 очков при 4 победах и 2 поражениях. Естественно, донецкий коллектив претендует на самые высокие места, а для этого ему нужно побеждать такие коллективы как "Верес" вообще без вопросов. Сможет ли аутсайдер преподнести сюрприз? Или нас ждет спокойная виктория фаворита? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 27 сентября – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев