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Верес – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Шахтером".
"Горняки" постепенно наверстывают упущенное. На данный момент у команды Пушича 12 очков при 4 победах и 2 поражениях. Естественно, донецкий коллектив претендует на самые высокие места, а для этого ему нужно побеждать такие коллективы как "Верес" вообще без вопросов. Сможет ли аутсайдер преподнести сюрприз? Или нас ждет спокойная виктория фаворита? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 27 сентября – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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