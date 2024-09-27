  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Восьмой тур УПЛ откроется в Ровно матчем между "Вересом" и "Шахтером". Ровенчане с 5 баллами идут на 14-м месте в турнирной таблице. Дончане занимают 4-ю позицию, имея в своем активе 12 очков.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 8-й тур.27.09.2024
Ровно, "Авангард"
"Верес" 18:00 "Шахтер"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Верес – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура УПЛ
yellow-arrow
Матч 9-го тура Ворскла – Полесье перенесен в Житомир
yellow-arrow
Владислав Шарай: Все возможно. Мы уже отбирали очки у Шахтера в прошлом сезоне
Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости