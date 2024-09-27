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Верес - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
Восьмой тур УПЛ откроется в Ровно матчем между "Вересом" и "Шахтером". Ровенчане с 5 баллами идут на 14-м месте в турнирной таблице. Дончане занимают 4-ю позицию, имея в своем активе 12 очков.
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Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 8-й тур.27.09.2024
Ровно, "Авангард"
"Верес" 18:00 "Шахтер"
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