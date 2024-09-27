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Ворскла просит перенести еще один домашний матч на выезд
С житомирянами уже удалось договориться
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" обратилась в УПЛ, а также к "Полесью" и "Александрии" с просьбой о переносе этих матчей на выезд.
Согласие житомирян уже получено - игра 9-го тура состоится в Житомире (6 октября), а вот вопрос по встречи 10-го тура в Александрии решается (19 октября). Об этом сообщает пресс-служба "зелено-белых".
Все дело в том, что на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского продолжаются масштабные работы по укладке нового газона.
"С каждым днем ковер центральной арены Полтавщины благодаря усилиям профильных специалистов становится все более привлекательным, зеленым, но у природы свои правила, и нужно определенное время для того, чтобы, так сказать, закрепить результат", - говорится в сообщении.
Ожидается, что игра 1/8 финала Кубка Украины "Ворскла" - "Динамо" пройдет именно в Полтаве. Поединок запланирован на 30 октября.
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