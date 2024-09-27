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Бизимана: Нынешняя Александрия - это совсем другая команда

Премьер-лига

Хавбек "Кривбасса" рассказал о ближайшем матче УПЛ

Бизимана: Нынешняя Александрия - это совсем другая команда

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана рассказал подготовку к матчу 8-го тура УПЛ против "Александрии", который состоится 28 сентября.

- Чего можно ожидать от нашего следующего соперника - "Александрии"?

- Знаем, что "Александрия" - один из лидеров сезона и до сих пор не проиграла ни одного матча. Настраиваемся на тяжелое противостояние, но мы к этому готовы. Это наши географические соседи: город Александрия не очень далеко от Кривого Рога. Поэтому это будет действительно интересное противостояние, можно сказать, своеобразное дерби. Все ребята понимают, что "Александрия" показывает великолепный футбол. Мы готовы к этому матчу и психологически, и физически, и настроены только на победу.

- Помнишь прошлый матч против этой команды? Тебе удалось тогда забить в концовке и твой гол помог "Кривбассу" победить.

- Да, это был замечательный гол, который помог команде, ведь нам нужны были очки. Гол на последних минутах приносит невероятные эмоции. Но тот матч - уже история. К тому же, мы анализировали, что нынешняя "Александрия" - это совсем другая команда. Имеет новых игроков и показывает уже другой футбол.

- Относительно изменений в "Александрии". Анализировали это?

- Когда меняются футболисты, меняется и манера игры команды. В прошлом сезоне их игра была опасной, они больше играли на оборону, рисковали, в результате чего делали ошибки. Но в этом сезоне, я думаю, все изменилось, ведь появилось много опытных игроков, которые стараются играть более остро, - сказал Бизимана.

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Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Джихад Бизимана
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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