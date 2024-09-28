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ЛНЗ - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЛНЗ
В Ковалевке в номинально домашнем матче ЛНЗ будет принимать "Черноморец". Перед восьмым туром коллектив из Черкасс занимал пятое место, а одесситы – двенадцатое.
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Подопечные Карраско считаются фаворитами противостояния, ведь они играют более качественно. Тем не менее, "моряки" довольно неплохо играют в защите и легкой прогулки футболистам ЛНЗ не стоит ожидать. Сможет ли ЛНЗ впервые за четыре тура выиграть?
Старт поединка – в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ.Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 8-й тур. 28.09.2024
Ковалевка. "Колос"
ЛНЗ 15:30 "Черноморец"
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