ЛНЗ - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Ковалевке в номинально домашнем матче ЛНЗ будет принимать "Черноморец". Перед восьмым туром коллектив из Черкасс занимал пятое место, а одесситы – двенадцатое.

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Подопечные Карраско считаются фаворитами противостояния, ведь они играют более качественно. Тем не менее, "моряки" довольно неплохо играют в защите и легкой прогулки футболистам ЛНЗ не стоит ожидать. Сможет ли ЛНЗ впервые за четыре тура выиграть?

Старт поединка – в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ.Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 8-й тур. 28.09.2024

Ковалевка. "Колос"

ЛНЗ 15:30 "Черноморец"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>