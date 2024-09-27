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Хавбек Ингульца: Снятие команды с УПЛ? Не верилось, что все это серьезно

Премьер-лига

Роман Волохатый рассказал о громком скандале в чемпионате

Хавбек Ингульца: Снятие команды с УПЛ? Не верилось, что все это серьезно

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Ингульца" Роман Волохатый рассказал, какой была его реакция на возможное снятие команды с розыгрыша УПЛ.

- Скажу лично за себя: у нас в это время был мини-сбор, поэтому я особо не обратил на это внимания. Все спокойно работали. Мне просто не верилось, что все это серьезно. Моя задача была работать. Как сказал главный тренер: "Нам надо тренироваться, остальное не должно нас беспокоить".

Футболистам надо играть на футбольном поле, а президенту, директорам клуба решать такие вопросы. Я до последнего не верил, что команду снимут с чемпионата, но когда все сильно затянулось, где-то было опасение по поводу дальнейших перспектив, впрочем, слава Богу, команда сохранилась и мы продолжаем выступления в УПЛ.

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- Что не так со стадионом "Ингулец"?

- Честно, даже точно не скажу, что там не так. Из того, что я слышал, там какая-то проблема в документации, а что именно, я не знаю. С первого взгляда, как по мне, со стадионом все хорошо. Но, возможно есть какие-то нюансы.

У нас недавно была встреча с президентом клуба, но на ней не обсуждалась проблема стадиона. Подробности я рассказывать не буду, это внутренняя "кухня". Скажу только, что на ней нам сообщили о продолжении участия в чемпионате Украины, - поделился Волохатый.

Отметим, что "Ингулец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 4 пункта в 7 матчах.

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Источник:
Football.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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