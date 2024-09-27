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Климчук - о возвращении после травмы: Было ощущение, будто я дебютирую в футболе

Премьер-лига

Форвард "Руха" рассказал о возвращении на поле

Климчук - о возвращении после травмы: Было ощущение, будто я дебютирую в футболе

Фото: ФК Рух

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Нападающий "Руха" Юрий Климчук рассказал о возвращении на поле и как сейчас работает на тренировках перед матчем с "Колосом".

Напомним, форвард полгода восстанавливался от серьезной травмы. У него был диагностирован надрыв крестообразной связки.

"Я долгое время лечился, поэтому возвращение на поле вызвало ощущение, будто я дебютирую в футболе. Первые минуты даже не верил, что снова играю. Но довольно быстро нашел момент, чтобы забить гол. Спасибо Виталию Пономареву за то, что доверил мне сыграть эти пять минут, потому что игра с "Динамо" была очень напряженной. Он мог меня не выпускать на поле, ведь матч был тяжелым, а в конце нужно было сохранить результат. Впрочем, Виталий Юрьевич доверился мне, за что я очень благодарен.

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Сейчас я полноценно тренируюсь и готовлюсь к следующим матчам. За эти полгода изменился подход к тренировкам и теперь я работаю даже больше, чем до травмы. Нужна активация перед тренировкой и после нее, выполняю различные упражнения и тому подобное.

Относительно следующего матча, то "Колос" - очень хорошая команда в которой собраны способные исполнители. Считаю, что игра будет непростой для "Руха". С нетерпением жду матча на "Арене Львов", потому что играть на выезде и играть дома - это совсем разные вещи. Хочу пригласить наших болельщиков, чтобы они пришли на этот матч и поддержали нас, потому что с вашей поддержкой мы играем еще лучше и сильнее", - сказал Климчук.

Матч "Рух" - "Колос" состоится в воскресенье, 29 сентября и начнется в 15:30.

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Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Юрий Климчук
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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