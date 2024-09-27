Кривбасс - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" лишь однажды в сезоне 2024/25 потеряла очки, и сейчас в УПЛ находится в группе лидеров. Зато "Кривбасс" уже в трех матчах терял баллы. Кроме того, показательно, что "Александрия" забила в сезоне вдвое больше голов, чем "Кривбасс" (12 против шести). Кого в таком случае считать фаворитом матча?

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Матч восьмого тура УПЛ 2024/25 между "Кривбассом" и "Александрией" состоится в субботу, 28 сентября, в 13:00 в Одессе на стадионе "Гирнык". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.