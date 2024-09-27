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Известны стартовые составы на матч УПЛ Верес - Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

Стартовые составы команд

Известны стартовые составы на матч УПЛ Верес - Шахтер

instagram.com/veres.club

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 сентября, матчем "Верес" - "Шахтер" стартует 8-й тур УПЛ.

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Верес": Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Смеян, Яго, Клец, Луан, Дахновский, Годя, Степанюк

Запасные: Ющишин, Гакман, Чечер, Шевченко, Куция, Шарай, Мрвальевич, Гайдучик

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Криськив, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Невертон, Траоре

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грамм, Степаненко, Эгиналду, Швед, Зубков, Глущенко, Назарина, Марлон

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
27.09.2024 в 17:27
что с кевином?
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Комментарии 4
tekutiev (донецк,Украина)
27.09.2024 в 17:27
что с кевином?
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 17:50
Бухає з alex69....
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0
0
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 17:58
Что ты несёшь рашисткий выродок.
 
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 18:06
Підгорає ка.цапська мразота ? Говориш в Україні були видатні футболісти Залужний і Сошо ????!!!! Я чуть не обісцявся зо сміху...
 
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