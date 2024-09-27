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Известны стартовые составы на матч УПЛ Верес - Шахтер
Стартовые составы команд
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Сегодня, 27 сентября, матчем "Верес" - "Шахтер" стартует 8-й тур УПЛ.
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Верес": Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Смеян, Яго, Клец, Луан, Дахновский, Годя, Степанюк
Запасные: Ющишин, Гакман, Чечер, Шевченко, Куция, Шарай, Мрвальевич, Гайдучик
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Криськив, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Невертон, Траоре
Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грамм, Степаненко, Эгиналду, Швед, Зубков, Глущенко, Назарина, Марлон
Напомним, что UA-Футбол проведет
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